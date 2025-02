Trump nariadil v úrade na ochranu spotrebiteľov pracovnú prestávku

Washington 10. februára (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila zamestnancom úradu na ochranu spotrebiteľov, že dočasne zatvára jeho kancelárie a prerušuje všetky práce. Uviedla to v pondelok v e-maile. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Russell Vought, úradujúci riaditeľ Úradu pre finančnú ochranu spotrebiteľov (Consumer Financial Protection Bureau, CFPB), v správe pre zamestnancov uviedol, že kancelária vo Washingtone bude tento týždeň zatvorená, a vyzval ich, aby tam nechodili.



"Prosím, nevykonávajte žiadne pracovné úlohy," požiadal Vought, ktorý je zároveň novým riaditeľom úradu pre riadenie a rozpočet v Bielom dome a architekt konzervatívneho plánu známeho ako Projekt 2025 na reformu federálnej vlády.



Vought dodal, že zamestnanci si od neho budú musieť vyžiadať písomné povolenie pred vykonaním akejkoľvek naliehavej práce a inak by nemali vykonávať žiadne pracovné úlohy.



Úrad pre finančnú ochranu spotrebiteľov bol zriadený v reakcii na globálnu finančnú krízu v roku 2008. Jeho úlohou je chrániť amerických spotrebiteľov pred nekalým správaním firiem.



Republikáni už dlho obviňujú nezávislú agentúru z prehnaného vplyvu, pričom niektorí z Trumpových najhorlivejších podporovateľov vrátane technologického miliardára Elona Muska žiadajú jeho zatvorenie.



Rozhodnutie pozastaviť všetku prácu v CFPB a zatvoriť kancelárie sa zdá byť pokusom obmedziť jeho právomoci v oblasti dohľadu bez toho, aby bol úrad úplne zatvorený, čo by si vyžadovalo súhlas Kongresu.



"Kongres vybudoval CFPB a nikto iný ako Kongres, ani prezident, ani Musk, ani Vought ho nemôže zatvoriť," uviedla vo video správe demokratická senátorka a dlhoročná podporovateľka CFPB Elizabeth Warrenová.