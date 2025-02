Trump nariadil vláde návrat k výlučnému používaniu plastových slamiek

Washington 11. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal v pondelok výkonné nariadenie, ktorým svojej administratíve prikázal, aby sa vrátila k "výlučnému" používaniu plastových slamiek namiesto ekologickejších z papiera. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



"Vraciame sa k plastovým slamkám," povedal Trump novinárom pri podpise nariadenia v Oválnej pracovni Bieleho domu. Na margo papierových slamiek uviedol, že "tieto veci nefungujú, mal som ich mnohokrát a občas sa zlomia, vybuchnú. Ak ide o niečo horúce, nevydržia, je to otázka minút, niekedy len sekúnd. Je to smiešna situácia."



Trump tak v tomto smere zvrátil politiku svojho demokratického predchodcu v úrade Joea Bidena, ktorý si vytýčil za cieľ odstrániť do roku 2035 zo všetkých vládnych úradov jednorazové plastové predmety, akými sú príbory či slamky. Za ukončenie ich používania sa dlhodobo zasadzujú environmentalisti, podľa ktorých znečisťujú životné prostredie, a to obzvlášť moria, oceány a tamojší ekosystém.



Trump ich obavy zavrhol. "Nemyslím si, že plast bude mať dosah na nejakého žraloka pri jeho stravovaní, pri tom, ako sa v oceáne prežiera," povedal. Zriadenec Bieleho domu zodpovedný za úradné materiály Will Scharf, ktorý prezidentovi nariadenie predkladal na podpis, uviedol, že vplyv plastových slamiek na životné prostredie je "úplne diskutabilný", a dodal, že americkí spotrebitelia sú s tými papierovými veľmi nespokojní.



Trump už od roku 2019 loboval proti používaniu papierových slamiek, pričom počas svojej predvolebnej kampane dokonca predával prostredníctvom svojho e-shopu plastové slamky s nápisom "TRUMP" a s vysvetlením, že "liberálne papierové slamky nefungujú".



Od svojho návratu do Bieleho domu začal Trump výrazne meniť americkú politiku životného prostredia. V prvý deň vo funkcii podpísal už druhé odstúpenie USA od Parížskej klimatickej dohody, vyhlásil "národnú energetickú pohotovosť" s cieľom rozšíriť ťažbu ropy a podpísal nariadenie, ktorého cieľom je spomaliť prechod na elektrickú mobilitu.