< sekcia Zahraničie
Trump nariadil vyjednávačom, aby sa pri dohode s Iránom neponáhľali
Prezident USA sa takto vyjadril len deň po tom, čo v sobotu večer tvrdil, že memorandum o porozumení s Iránom bolo z veľkej časti dohodnuté a čaká sa na jeho finalizáciu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 24. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej sieti Truth Social oznámil, že nariadil svojim vyjednávačom, aby sa pri dosahovaní dohody s Iránom neponáhľali. Teherán podľa neho musí pochopiť, že nemôže získať jadrovú zbraň. Portál Axios uviedol, že podpis dohody sa v nedeľu neočakáva. Informuje o tom TASR.
Prezident USA sa takto vyjadril len deň po tom, čo v sobotu večer tvrdil, že memorandum o porozumení s Iránom bolo z veľkej časti dohodnuté a čaká sa na jeho finalizáciu. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio následne povedal, že ešte v nedeľu by mohlo dôjsť k oznámeniu dohody, ktorá by mohla formálne ukončiť vojnu na Blízkom východe.
„Rokovania prebiehajú hladko a konštruktívne a svojim predstaviteľom som dal pokyn, aby sa neponáhľali s uzavretím dohody, keďže čas hrá v náš prospech,“ napísal teraz šéf Bieleho domu v príspevku na sociálnej sieti.
Tvrdil, že vzťahy USA s Iránom sú čoraz profesionálnejšie a produktívnejšie. Napriek tomu však podľa neho bude americká blokáda iránskych prístavov pokračovať „až do dosiahnutia, potvrdenia a podpísania dohody“.
„Obe strany si musia dať na čas a urobiť to správne. Nemožno si dovoliť žiadne chyby!,“ zdôraznil a zároveň sa „všetkým“ krajinám na Blízkom východe poďakoval za podporu a spoluprácu, ktoré sa podľa neho ešte viac posilnia tým, že tieto štáty údajne pristúpia k abrahámovským dohodám. „A kto vie, možno by sa chcela pripojiť aj Iránska islamská republika!“ dodal bez ďalších podrobností.
Abrahámovské dohody z roku 2020 sprostredkované Spojenými štátmi normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, SAE a Marokom.
Prezident USA sa takto vyjadril len deň po tom, čo v sobotu večer tvrdil, že memorandum o porozumení s Iránom bolo z veľkej časti dohodnuté a čaká sa na jeho finalizáciu. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio následne povedal, že ešte v nedeľu by mohlo dôjsť k oznámeniu dohody, ktorá by mohla formálne ukončiť vojnu na Blízkom východe.
„Rokovania prebiehajú hladko a konštruktívne a svojim predstaviteľom som dal pokyn, aby sa neponáhľali s uzavretím dohody, keďže čas hrá v náš prospech,“ napísal teraz šéf Bieleho domu v príspevku na sociálnej sieti.
Tvrdil, že vzťahy USA s Iránom sú čoraz profesionálnejšie a produktívnejšie. Napriek tomu však podľa neho bude americká blokáda iránskych prístavov pokračovať „až do dosiahnutia, potvrdenia a podpísania dohody“.
„Obe strany si musia dať na čas a urobiť to správne. Nemožno si dovoliť žiadne chyby!,“ zdôraznil a zároveň sa „všetkým“ krajinám na Blízkom východe poďakoval za podporu a spoluprácu, ktoré sa podľa neho ešte viac posilnia tým, že tieto štáty údajne pristúpia k abrahámovským dohodám. „A kto vie, možno by sa chcela pripojiť aj Iránska islamská republika!“ dodal bez ďalších podrobností.
Abrahámovské dohody z roku 2020 sprostredkované Spojenými štátmi normalizovali vzťahy Izraela s Bahrajnom, SAE a Marokom.