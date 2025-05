Trump nariadil znovuotvorenie väznice Alcatraz

Washington 5. mája (TASR) — Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej online platforme Truth Social oznámil, že nariadil modernizáciu a znovuotvorenie legendárnej väznice Alcatraz nachádzajúcej sa na ostrove v Sanfranciskom zálive v štáte Kalifornia. V budúcnosti tam budú umiestnení „najnebezpečnejší a najnásilnejší zločinci Ameriky“. Okrem toho by sa väznica mala výrazne zväčšiť. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



„Ameriku príliš dlho sužovali zlomyseľní, násilní recidivisti, spodina spoločnosti, ktorí nikdy neprinášajú nič iné ako biedu a utrpenie. Keď sme ešte boli skutočným národom, neváhali sme zavrieť najnebezpečnejších zločincov a držať ich ďaleko od každého, komu by mohli ublížiť. Takto by to malo byť,“ napísal Trump.



„Už nebudeme tolerovať týchto sériových páchateľov, ktorí v našich uliciach šíria špinu, krviprelievanie a chaos,“ pokračoval Trump s tým, že nariadil Federálnemu úradu pre väznice (BoP), ministerstvu spravodlivosti, Federálnemu úradu pre vyšetrovanie (FBI) a ministerstvu pre vnútornú bezpečnosť, aby „znovu otvorili podstatne rozšírený a prestavaný Alcatraz“.



„Už nebudeme rukojemníkmi zločincov, násilníkov a sudcov, ktorí sa boja robiť svoju prácu a dovolia odsunúť zločincov, ktorí nelegálne prišli do našej krajiny. Znovuotvorenie ALCATRAZU bude slúžiť ako symbol pre zákon, poriadok a SPRAVODLIVOSŤ. UROBÍME AMERIKU ZNOVA VEĽKÚ!“ konštatoval šéf Bieleho domu



Ostrov s väznicou Alcatraz sa nachádza len dva kilometre od San Francisca. Zatvorená bola v roku 1963 pre vysoké prevádzkové náklady. Podľa BoP bola v prevádzke iba 29 rokov. V súčasnosti je to jedna z najznámejších turistických atrakcií.



Väznica má kapacitu 336 väzňov. V čase jej fungovania tam bolo umiestnených niekoľko známych zločincov vrátane mafiánskeho bosa Al Caponeho. Z Alcatrazu sa podľa oficiálnych údajov nepodarilo nikomu ujsť.



Trump vyhlásil za jeden z hlavných cieľov svojho funkčného obdobia tvrdý postup proti zločincom. Jeho vláda sa zameriava najmä na trestné činy spáchané migrantmi. Na začiatku svojho funkčného obdobia tiež sľúbil najväčšiu deportačnú kampaň v dejinách USA. Konanie prezidenta však opakovane naráža na právne prekážky.