Trump nariadil znovuotvorenie venezuelského vzdušného priestoru

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington/Caracas 29. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok nariadil do konca dňa opätovne otvoriť komerčný vzdušný priestor nad Venezuelou. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.

Trump na zasadnutí svojho kabinetu uviedol, že hovoril s dočasnou venezuelskou prezidentkou Delcy Rodríguezovou a informoval ju o „otvorení celého komerčného vzdušného priestoru nad Venezuelou“. Doplnil, že ministrovi dopravy Seanovi Duffymu a „ostatným zainteresovaným vrátane armády“ nariadil, aby sa tak stalo do konca štvrtka.

Americkí občania budú môcť čoskoro cestovať do Venezuely a budú tam v bezpečí,“ vyhlásil šéf Bieleho domu. Spojené štáty uzavreli venezuelský vzdušný priestor pre komerčné lety po vojenskej operácii 3. januára, pri ktorej v Caracase zajali prezidenta Nicolása Madura a predviedli ho pred súd v New Yorku.

Agentúra AP pripomína, že Trumpova administratíva tento týždeň upovedomila Kongres taktiež o jej plánoch opätovne otvoriť svoje uzavreté veľvyslanectvo v Caracase.
