Trump nariadil zrušiť obmedzenia tlaku vody v sprchovacích hlaviciach

Washington 10. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu podpísal dekrét, ktorým sa rušia obmedzenia tlaku vody v sprchovacích hlaviciach. Tento krok má podľa Bieleho domu spraviť "americké sprchy opäť veľkými", odkazujúc na heslo Trumpovej administratívy MAGA. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Americký prezident Donald Trump sa dlhodobo sťažoval na podľa neho neadekvátny tlak vody v kúpeľniach v USA, z ktorého viní federálne predpisy o šetrení vody.



„V mojom prípade sa rád osprchujem, aby som sa postaral o svoje krásne vlasy. Musím stáť pod sprchou 15 minút, kým sa nenamočia. Iba to kvapká, kvapká a kvapká. Je to smiešne,“ povedal Trump novinárom, keď v stredu v Oválnej pracovni podpísal príslušné nariadenie.



Dekrét nariaďuje ministerstvu energetiky, aby zrušilo „radikálne ekologické“ predpisy, ktoré obmedzujú prietok vody v sprchovacích hlaviciach na 2,5 galónu (približne 7,4 litra) za minútu.



Biely dom vo vyhlásení uviedol, že príkaz „oslobodzuje Američanov od nadmerných regulácií, ktoré premenili základnú položku v domácnosti na byrokratickú nočnú moru“ a ukončuje „Obamovu a Bidenovu vojnu proti sprchám“.



Trump sa už od svojho prvého funkčného obdobia zameriava na normy týkajúce sa tlaku vody v sprchovacích hlaviciach, toaletách, umývačkách riadu a iných domácich spotrebičoch. Aj v roku 2020 povedal, že jeho vlasy „musia byť perfektné, dokonalé“.



„Keď sa sprchujem, chcem, aby tá krásna hlava bola len napenená. Kúpim si ten najlepší prípravok, aký sa dá kúpiť, a celý ho vylejem. A potom zapnem vodu a tá prekliata voda kvapká. Nemôžem tú vec dostať z vlasov. Je to hrozné,“ uviedol americký prezident zase vlani v júni.



Ako napísala AFP, podľa projektu Appliance Standards Awareness Project normy pre sprchovacie hlavice "šetria spotrebiteľom peniaze na účtoch za vodu a energiu a pomáhajú životnému prostrediu“ „Testovanie opakovane ukázalo, že dnešné modely dokážu poskytnúť vynikajúcu sprchu,“ uviedla táto mimovládna organizácia vo svojej správe z roku 2024.