Trump nariadil zvýšiť cudzincom vstupné do národných parkov v USA

Washington 4. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok oznámil, že vstupné do národných parkov v USA sa pre zahraničných turistov zvýši, aby sa „zvýšila cenová dostupnosť“ pre amerických občanov. Vyhlásil to počas mítingu v štáte Iowa, ktorým sa zároveň začali celoročné oslavy 250. výročia založenia Spojených štátov, informovala v piatok agentúra AFP, píše TASR.



„Pri tejto príležitosti som práve podpísal výkonný príkaz, ktorým som zvýšil vstupné pre zahraničných turistov, no ceny pre Američanov zostanú nízke,“ povedal Trump davu, ktorý ho za to odmenil potleskom. „Národné parky budú v duchu politiky America First,“ dodal republikánsky líder.



Výkonný príkaz zároveň nariaďuje ministerstvu vnútra a ministerstvu zahraničných vecí, aby podporili medzinárodný turizmus v amerických národných parkoch – neodrádza od návštev, ale snažili sa od cudzincov získať viac peňazí.



Podľa príkazu sa zvýšené príjmy použijú na zlepšenie infraštruktúry a „zvýšenie komfortu a zážitku“ v systéme národných parkov v USA.



AFP poukazuje na to, že od Trumpa ide o nezvyčajný krok - je totiž známy ako skeptik v otázkach zmeny klímy a ochrany životného prostredia.



Trump týmto nariadením zároveň zrušil smernicu Baracka Obamu z roku 2017, ktorá sa týkala podpory rozmanitosti a inklúzie v národných parkoch. Ide o ďalší z jeho krokov proti iniciatívam DEI (Diversity, Equity, Inclusion – rozmanitosť, rovnosť a začlenenie).



Niektoré ochranárske organizácie súčasne upozorňujú, že od nástupu Trumpovej administratívy v januári už došlo k prepusteniu stoviek stálych zamestnancov Správy národných parkov, a to krátko pred začiatkom letnej turistickej sezóny.



AFP doplnila, že americká agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA) čelí vážnym vnútorným problémom: nedávno suspendovala 139 zamestnancov, ktorí predtým podpísali otvorený list kritizujúci politické zásahy a smerovanie pod vedením administrátora Lee Zeldina, ktorý je zodpovedný za realizáciu Trumpovej environmentálnej agendy.



List upozorňuje na ohrozenie verejného zdravia, znižovanie vedeckej integrity a deštrukciu programov na ochranu životného prostredia, čo - podľa AFP - kontrastuje s Trumpovým obrazom podpory národných parkov. Tento spor zdôrazňuje rastúcu polarizáciu a napätie medzi ochranármi prírody a politikou súčasnej administratívy.