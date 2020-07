Trump nasadí do Chicaga a Albuquerque federálne bezpečnostné zložky

Washington 23. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu oznámil nasadenie federálnych síl do Chicaga a Albuquerque. Informovala agentúra AP.



Federálne zložky by mali v mestách bojovať proti rastúcej kriminalite.



"V uplynulých týždňoch sme boli svedkami snahy radikálneho hnutia rozvrátiť a rozpustiť náš policajný zbor," povedal Trump na podujatí v Bielom dome. Hnutie, ktoré sa objavilo po zabití Afroameričana Georgea Floyda políciou v Minneapolise, obvinil zo "šokujúceho nárastu prestreliek, vrážd, zabití, explózií a zločinu".



"Toto krviprelievanie sa musí skončiť," dodal.



Trump sa pred prezidentskými voľbami, ktoré sú naplánované na november, snaží podľa AP postaviť do úlohy zástancu vlády práva a zákona.



Trumpova administratíva už vyslala stovky príslušníkov federálnych bezpečnostných síl do mesta Kansas City v štáte Missouri.



Podobný postup nie je v Spojených štátoch nezvyčajný. Už v decembri minulého roku vláda vyslal federálne sily do siedmich amerických miest.



Demokratická primátorka Chicaga Lori Lightfootová prítomnosť federálnych bezpečnostných zložiek v meste privítala.



"Veľmi jasne som povedala, že túto spoluprácu vítame," povedala Lightfootová v utorok.



"Nevítame však diktatúru. Nevítame nezákonné zatýkanie a zadržiavanie našich občanov," dodala.



Chicago tento rok zaznamenalo nárast počtu vrážd o 50 percent v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019. Policajné štatistiky uvádzajú, že v Chicagu tento rok dosiaľ zavraždili 414 ľudí, píše agentúra DPA.