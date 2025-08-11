Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump nasadí vo Washingtone Národnú gardu pre údajnú kriminalitu

Americký prezident Donald Trump počas tlačovej konferencie v Bielom dome vo Washingtone v pondelok 11. augusta 2025. Trump usporiadal tlačovú konferenciu o kriminalite a čistote v hlavnom meste USA Washingtone. Foto: TASR/AP

Nasadenie Národnej gardy podľa neho pomôže obnoviť zákon a poriadok a verejnú bezpečnosť vo Washingtone, D.C.

Washington 11. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil, že policajný zbor v hlavnom meste Washington bude podliehať federálnej kontrole. Rozhodol tiež o nasadení Národnej gardy s deklarovaným cieľom zvýšiť bezpečnosť americkej metropoly, ktorú trápi údajne nekontrolovateľná kriminalita. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP, DPA a televízie ABC News.

Oznamujem historické opatrenie na záchranu hlavného mesta krajiny pred zločinom, krviprelievaním, chaosom a biedou,“ vyhlásil Trump na tlačovej konferencii. Nasadenie Národnej gardy podľa neho „pomôže obnoviť zákon a poriadok a verejnú bezpečnosť vo Washingtone, D.C.

Ešte pred tlačovou konferenciou o bezpečnosti a zločine v hlavnom meste USA Trump na sociálnych sieťach avizoval kroky na zníženie kriminality. „Deň oslobodenia v D.C... zločin, barbarstvo, špina a spodina zmiznú... Urobím naše hlavné mesto opäť veľkým! Dni bezohľadného zabíjania alebo ubližovania nevinným ľuďom sú preč,“ napísal v príspevkoch.
