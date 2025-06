Trump nasadzuje do Los Angeles ďalších príslušníkov Národnej gardy

Washington 10. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v noci na utorok povolil vyslanie ďalších 2000 príslušníkov Národnej gardy do Los Angeles na potlačenie protestov, uviedol hovorca Pentagónu Sean Parnell. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP a stanice CNN.



„Na príkaz prezidenta ministerstvo obrany mobilizuje ďalších 2000 príslušníkov Kalifornskej Národnej gardy, ktorí budú povolaní do federálnej služby na podporu Imigračného a colného úradu (ICE) a na zabezpečenie toho, aby federálni príslušníci presadzovania práva mohli bezpečne vykonávať svoje povinnosti,“ uviedol Parnell na sociálnej sieti X.



Trump už v sobotu nariadil vyslanie 2000 príslušníkov Národnej gardy a v pondelok USA informovali o nasadení približne 700 členov námornej pechoty do Los Angeles, kde v piatok vypukli protesty proti imigračnej politike. Vysokopostavený americký predstaviteľ uviedol, že námorná pechota má za úlohu pomôcť Národnej garde „pri ochrane federálnych agentov a budov“.



AFP konštatuje, že nasadenie príslušníkov aktívnej vojenskej služby, ako sú príslušníci americkej námornej pechoty, do civilnej komunity v rámci Spojených štátov je mimoriadne nezvyčajné opatrenie.



Šéf Bieleho domu v pondelok vyhlásil, že nemá inú možnosť, ako zvýšiť úroveň sily, aby zabránil tomu, že sa násilie vymkne spod kontroly.



Prvá skupina 2000 príslušníkov Národnej gardy mala podľa AP doraziť do Los Angeles v pondelok večer, avšak nie je jasné, či všetci prišli. Stanica CNN s odvolaním na kanceláriu kalifornského guvernéra Gavina Newsoma v pondelok informovala, že v Los Ageles sa nachádza 300 príslušníkov gardy.



Newsom kritizuje nasadenie príslušníkov Národnej gardy a pechoty na potlačenie protestov a uviedol, že bude žalovať amerického prezidenta.



„Trump sa usiluje vyprovokovať chaos tým, že posiela 4000 vojakov na americkú pôdu,“ uviedol guvernér Newsom na X. „Hlúpi agitátori, ktorí využívajú Trumpov chaos, budú niesť zodpovednosť. Zostaňte v bezpečí. Zachovajte pokoj. Dávajte na seba pozor,“ dodal.



Protesty, ktoré v niektorých prípadoch prerástli do násilností, sú reakciou na razie pracovníkov ICE zamerané proti nelegálnym migrantom. Biely dom ich označil za „bežné deportačné operácie“.