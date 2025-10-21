< sekcia Zahraničie
Trump: Naši blízkovýchodní spojenci sú pripravení napraviť Hamas
Autor TASR
Washington 21. októbra (TASR) - Spojenci Spojených štátov na Blízkom východe sú v prípade potreby podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa pripravení nasadiť svoje jednotky do Pásma Gazy, aby tam konfrontovali militantov z hnutia Hamas v prípade, že nebudú dodržiavať jeho mierový plán. Trump o tom informoval na svojej sociálnej sieti Truth Social, píše TASR.
„Mnohí z našich v súčasnosti skvelých spojencov na Blízkom východe a v jeho okolí mi výslovne, dôrazne a s veľkým nadšením oznámili, že by privítali možnosť, aby na moju žiadosť vstúpili do Gazy a silou ,napravili Hamas‘, ak bude aj naďalej konať nevhodne, v rozpore s dohodou,“ napísal Trump.
Podľa šéfa Bieleho domu však na takýto krok ešte nenastal čas a stále existuje nádej, že Hamas urobí správnu vec. V opačnom prípade podľa jeho slov nastane koniec tohto palestínskeho hnutia, ktorý bude „rýchly, zúrivý a brutálny“.
Izrael v nedeľu večer oznámil, že obnovil uplatňovanie prímeria v Pásme Gazy po tom, ako zasiahol pozície Hamasu, ktorý obvinil z útoku na svojich vojakov. Išlo o najzávažnejšie násilnosti od začiatku prímeria 10. októbra. Civilná ochrana v Gaze podliehajúca Hamasu oznámila, že pri izraelských útokoch zahynulo najmenej 45 ľudí.
