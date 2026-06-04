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Trump nastálo nominuje Blanchea do funkcie ministra spravodlivosti
Blanche sa stal úradujúcim ministrom spravodlivosti po tom, čo Trump v apríli odvolal jeho predchodkyňu Pam Bondiovú.
Autor TASR
Washington 4. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že úradujúceho ministra spravodlivosti a generálneho prokurátora Todda Blanchea nominuje do tejto funkcie nastálo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Je úradujúci generálny prokurátor. Zajtra. Poverujem (námestníka personálnej šéfky Bieleho domu) Dana (Scavina) a všetkých ostatných, ktorí sú zapojení do tohto veľmi zložitého procesu, ktorý, myslím si, že pôjde veľmi rýchlo, aby sme ho vymenovali za stáleho generálneho prokurátora,“ vyhlásil Trump v Bielom dome.
Blanche sa stal úradujúcim ministrom spravodlivosti po tom, čo Trump v apríli odvolal jeho predchodkyňu Pam Bondiovú. Prezidenta podľa zdrojov CNN hnevalo, ako Bondiová riešila prípad spisov nebohého finančníka Jeffreyho Epsteina, odsúdeného za sexuálne zneužívanie neplnoletých dievčat, či to, že nedostatočne vyšetrila Trumpových politických protivníkov.
Blanchea bude musieť do funkcie schváliť Senát, v ktorom majú republikáni tesnú väčšinu. Trump už v stredu v rozhovore uviedol, že Blanchea zrejme nominuje do funkcie nastálo.
„Je úradujúci generálny prokurátor. Zajtra. Poverujem (námestníka personálnej šéfky Bieleho domu) Dana (Scavina) a všetkých ostatných, ktorí sú zapojení do tohto veľmi zložitého procesu, ktorý, myslím si, že pôjde veľmi rýchlo, aby sme ho vymenovali za stáleho generálneho prokurátora,“ vyhlásil Trump v Bielom dome.
Blanche sa stal úradujúcim ministrom spravodlivosti po tom, čo Trump v apríli odvolal jeho predchodkyňu Pam Bondiovú. Prezidenta podľa zdrojov CNN hnevalo, ako Bondiová riešila prípad spisov nebohého finančníka Jeffreyho Epsteina, odsúdeného za sexuálne zneužívanie neplnoletých dievčat, či to, že nedostatočne vyšetrila Trumpových politických protivníkov.
Blanchea bude musieť do funkcie schváliť Senát, v ktorom majú republikáni tesnú väčšinu. Trump už v stredu v rozhovore uviedol, že Blanchea zrejme nominuje do funkcie nastálo.