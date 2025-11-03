Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 3. november 2025Meniny má Hubert
< sekcia Zahraničie

Trump nateraz nezvažuje schváliť dodávky rakiet Tomahawk na Ukrajinu

.
Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Trump sa dosiaľ staval negatívne aj k plánu predávať tomahawky krajinám Severoatlantickej aliancie (NATO), ktoré by ich následne dodali Ukrajine, s odôvodnením, že nechce eskalovať vojnu.

Autor TASR
Washington 3. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že v súčasnosti nezvažuje schváliť dohodu, podľa ktorej by Ukrajina od Spojených štátov obdržala rakety dlhého doletu Tomahawk. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Trump sa dosiaľ staval negatívne aj k plánu predávať tomahawky krajinám Severoatlantickej aliancie (NATO), ktoré by ich následne dodali Ukrajine, s odôvodnením, že nechce eskalovať vojnu. Jeho najnovšie vyjadrenia podľa agentúry Reuters naznačujú, že aj naďalej váha.

Americký prezident novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One v nedeľu povedal, že hoci dohodu o predaji rakiet Tomahawk v súčasnosti nezvažuje, svoj názor môže zmeniť.

Trump rokoval o možnej dodávke rakiet Tomahawk aj s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem počas ich schôdzky v Bielom dome 22. októbra. Rutte v piatok vyhlásil, že sa tento predaj prehodnocuje a rozhodnutie je na Spojených štátoch.

Rakety Tomahawk majú dosah až 2500 kilometrov a Ukrajincom by umožnili zasiahnuť ciele hlboko na ruskom území vrátane Moskvy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovane žiadal USA o ich dodanie, Kremeľ vyjadril z ich možného doručenia znepokojenie.
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne