< sekcia Zahraničie
Trump: Návrh na prímerie nie je dostačujúci, ale je to „významný krok“
Vojna by mohla podľa jeho slov skončiť veľmi rýchlo, ak iránska vláda urobí „to, čo má urobiť“.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 6. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že Spojené štáty posúdili návrh na 45-dňové prímerie s Iránom. Hoci je podľa neho nedostačujúci, označil to za „veľmi významný krok vpred“. Zároveň trval na tom, že rokovania medzi krajinami pokračujú a Washington hovorí s „rozumnými ľuďmi“ v iránskej vláde. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a televízií BBC a Sky News.
Trump svoje vyjadrenia poskytol novinárom na veľkonočnom podujatí v Bielom dome.
„Je to významný návrh, je to významný krok. Nie je to dosť dobré, ale je to veľmi významný krok vpred,“ odpovedal na otázku ohľadom návrhu na prímerie. Dodal, že sprostredkovatelia „práve teraz rokujú“.
Vojna by mohla podľa jeho slov skončiť veľmi rýchlo, ak iránska vláda urobí „to, čo má urobiť“, pokračoval Trump. Poznamenal, že noví vodcovia krajiny sú oveľa menej radikálni v porovnaní s predchádzajúcimi vodcami, ktorí boli počas vojny zabití.
Agentúra Reuters uvádza, že prezident tiež potvrdil, že termín na uzavretie dohody s Iránom, ktorý stanovil na utorok, je konečný.
Trump novinárom povedal, že sa neobáva, že by bombardovanie iránskych elektrární mohlo byť klasifikované ako vojnový zločin. „Toho sa neobávam. Viete, čo je vojnový zločin? Vojnovým zločinom je dovoliť Iránu, aby mal jadrovú zbraň,“ uviedol.
Novinári sa šéfa Bieleho domu tiež spýtali, prečo v nedeľnom príspevku na svojej platforme Truth Social, v ktorom Irán opätovne vyzval na uzavretie dohody a otvorenie Hormuzského prielivu, použil vulgárne slová. „Len aby som vyjadril svoj názor,“ odpovedal Trump.
Líder USA zároveň potvrdil, že obom americkým pilotom, ktorých lietadlo bolo zostrelené v Iráne, sa „darí dobre“.
Trumpove vyjadrenia prišli len krátko po tom, ako iránska tlačová agentúra IRNA oznámila, že Teherán odmietol najnovší návrh na prímerie a žiada trvalé ukončenie vojny.
