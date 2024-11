Trump navrhne za veľvyslanca v Izraeli bývalého guvernéra Huckabeeho

Washington 12. novembra (TASR) - Novozvolený prezident USA Donald Trump v utorok oznámil, že na post veľvyslanca v Izraeli navrhne bývalého guvernéra Arkansasu Mikea Huckabeeho. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Trump sľúbil, že zahraničnú politiku USA viac zosúladí so záujmami Izraela, ktorý vedie vojnu proti Iránom podporovaným militantným hnutiam v Pásme Gazy aj Libanone.



Huckabee je dlhodobým zástancom Izraela. "Miluje Izrael a izraelský národ miluje jeho," uviedol Trump na margo nominácie Huckabeeho. "Mike sa bude neúnavne usilovať o nastolenie mieru na Blízkom východe," dodal.



Huckabee sa v rokoch 2008 a 2016 neúspešne uchádzal o nomináciu Republikánskej strany do prezidentských volieb. Je obľúbený medzi americkými evanjelikálmi, ktorí podporujú Izrael, odvolávajúc sa na Starý zákon.



Evanjelikáli predstavujú dôležitý voličský blok Republikánskej strany a Trumpa chválili aj za presun amerického veľvyslanectva z Tel Avivu do Jeruzalema, ku ktorému došlo v roku 2018 počas jeho prvého prezidentského mandátu.