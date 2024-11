Trump navrhol bývalú demokratku T. Gabbardovú za šéfku tajných služieb

Washington 14. novembra (TASR) - Novozvolený republikánsky americký prezident Donald Trump si v stredu za novú riaditeľku amerických tajných služieb (DNI) vybral 43-ročnú Tulsi Gabbardovú, niekdajšiu demokratku, no v súčasnosti kritičku administratívy dosluhujúceho prezidenta USA Joea Bidena, zasadzujúcu sa okrem iného proti americkej podpore Ukrajiny. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a AFP.



Gabbardová, bývalá havajská členka Snemovne reprezentantov, odišla z Demokratickej strany v roku 2022. Následne pôsobila ako nezávislá politička a v októbri 2024 vstúpila do Republikánskej strany, ktorej však už skôr prejavovala podporu. Svojho času bola dokonca považovaná za potenciálnu kandidátku na viceprezidentku v administratíve Trumpa, ktorému pomáhala napríklad s prípravou na debatu proti jeho demokratickej súperke Kamale Harrisovej.



Vedenie amerických tajných služieb by mala prebrať po Avril Hainesovej v januári, keď sa úradu ujme samotný Trump aj celá jeho administratíva. Jej nomináciu ešte musí odsúhlasiť Senát. Vzhľadom na to, že republikáni v tejto hornej komore amerického Kongresu budú mať od januára väčšinu kresiel, by však malo ísť o formalitu.



"Viem, že Tulsi prinesie do našich tajných služieb nebojácneho ducha, ktorý definoval jej preslávenú kariéru," povedal Trump. Gabbardová podľa neho viac ako dve desaťročia bojuje za slobodu USA a všetkých Američanov. Samotná Gabbardová poďakovala Trumpovi za nomináciu, ktorú označila za príležitosť slúžiť v jeho kabinete "obrane bezpečnosti a slobody amerického ľudu".



Reuters poukazuje na to, že Gabbardová má málo priamych skúseností s prácou v tajných službách a vo všeobecnosti sa teda neočakávalo, že ju Trump na takýto post navrhne. V rokoch 2004 až 2005 slúžila v Iraku ako majorka Havajskej národnej gardy a v súčasnosti je podplukovníčkou v zálohe.



Gabbardová sa v roku 2020 neúspešne uchádzala o nomináciu Demokratickej strany za kandidátku do prezidentských volieb, neskôr podporila Joea Bidena, ktorý voľby aj vyhral.



Po odchode z Demokratickej strany začala byť voči prezidentovi Bidenovi a jeho administratíve čoraz kritickejšia a získala si popularitu medzi konzervatívcami, pričom často vystupovala v krajne pravicových televíznych a rozhlasových reláciách. Podľa AFP dlhodobo zastáva v zahraničnej politike tzv. izolacionistické názory a podporuje aj množstvo konšpiračných teórií.