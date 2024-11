Trump navrhol za ministerku práce kongresmanku Chavezovú-DeRemerovú

Washington 23. novembra (TASR) - Novozvolený americký prezident Donald Trump vybral republikánsku kongresmanku Lori Chavezovú-DeRemerovú z Oregonu za svoju kandidátku na post šéfky ministerstva práce. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Chavezová-DeRemerová, ktorá bola zvolená do Kongresu v roku 2022, v novembri tesne prehrala svoj pokus o znovuzvolenie, keď ju porazila demokratka Janelle Bynumová. Vo voľbách však získala silnú podporu od členov odborov v jej obvode.



"Loriina silná podpora zo strany podnikateľskej a zamestnaneckej komunity zabezpečí, že ministerstvo práce bude môcť zjednotiť Američanov všetkých vrstiev za náš program pre bezprecedentný národný úspech - urobiť Ameriku bohatšou, úspešnejšou, silnejšou a prosperujúcejšou ako kedykoľvek predtým!" uviedol Trump vo svojom vyhlásení.



Ako potenciálna ministerka práce by Chavezová-DeRemerová dohliadala na personál ministerstva práce, jeho rozpočet a okrem iného by stanovovala priority, ktoré majú vplyv na mzdy, zdravie, bezpečnosť a možnosť združovať sa v odboroch, ako aj na práva zamestnávateľov prepúšťať zamestnancov, poznamenala AP.