Trump navrhuje vysídlených Palestínčanov natrvalo presídliť mimo Gazy

Washington 5. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok navrhol, aby sa Palestínčania vysídlení z Pásma Gazy "natrvalo" usadili mimo tejto palestínskej enklávy. Trump sa takto vyjadril na začiatku stretnutia s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, ktorého privítal v Bielom dome, kde majú teraz spoločne diskutovať o krehkom prímerí v Gaze. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP, ktorá toto vyjadrenie označila za provokatívne.



"Nemyslím si, že by sa ľudia mali vracať späť (do Gazy)," povedal Trump. "V Gaze sa teraz nedá žiť. Myslím si, že potrebujeme iné miesto. Myslím si, že by to malo byť miesto, kde budú ľudia šťastní," povedal prezident USA.



"Keď sa pozriete na celé desaťročia, v Gaze je to samá smrť," pokračoval Trump. "Toto sa deje už roky. Všetko je to smrť. Kiežby sa nám podarilo získať krásnu oblasť na trvalé presídlenie ľudí, do pekných domov, kde môžu byť šťastní a kde ich nebudú strieľať a zabíjať a nebudú ich zabíjať nožmi, ako sa to deje v Gaze," dodal. Vyslovil tiež názor, že jediný dôvod, prečo sa Palestínčania chcú do Gazy vrátiť, je podľa neho skutočnosť, že "nemajú inú možnosť".



Agentúra AP pripomína, že tieto vyjadrenia odzneli v čase, keď Trump spoločne so svojimi poprednými poradcami prezentuje názor, že 3 až 5-ročný časový plán obnovy vojnou zničenej Gazy, ktorý stanovuje dohoda o prímerí, je nerealizovateľný.



Stretnutie Netnajhua s Bidenom v Bielom dome sprevádzajú aj demonštrácie, informuje stanica Sky News a ponúka zábery z Washingtonu i Tel Avivu. Na proteste vo Washingtone sa napríklad objavila nadrozmerná podobizeň Netanjahua s krvou na rukách, zatiaľ čo ľudia zhromaždení v Tel Avive vyzývajú Trumpa, aby zaistil prepustenie všetkých zvyšných rukojemníkov zadržiavaných v Gaze.