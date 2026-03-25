Trump navštívi Čínu v polovici mája
Autor TASR
Washington 25. marca (TASR) - Odložená cesta amerického prezidenta Donalda Trumpa do Číny sa uskutoční 14. a 15. mája. V stredu o tom informoval Biely dom. Trump sa počas nej stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová uviedla, že následne sa uskutoční „recipročná návšteva vo Washingtone, ktorej termín bude oznámený neskôr v priebehu tohto roka.“
Pôvodne mal americký prezident do Číny doraziť už 31. marca. Trojdňovú návštevu však zrušili pre pokračujúcu vojnu na Blízkom východe.
Trumpova návšteva je podľa AP príležitosťou na upevnenie krehkého obchodného prímeria medzi oboma superveľmocami. Situáciu však komplikuje vojna USA proti Iránu.
Šéf Bieleho domu v nedeľu naznačil denníku Financial Times, že môže odložiť plánované stretnutie s čínskym lídrom, ak Peking nepomôže pri opätovnom otvorení Hormuzského prielivu. Irán uzavrel kľúčovú vodnú trasu pre prepravu ropy a skvapalneného plynu z oblasti Perzského zálivu v rámci odvetných opatrení za americko-izraelské útoky, ktoré začali vojny na Blízkom východe. Minister financií USA Scott Bessent to však neskôr odmietol a uviedol, že dôvody na presunutie návštevy sú logistické.
