Trump navštívil policajtov i vojakov nasadených vo Washingtone
Vo svojom prejave Trump tiež vysvetlil, ako chce zmeniť hlavné mesto USA, pričom nešlo už len o kriminalitu, ale aj o parky, ktoré plánuje skrášliť, píše Reuters.
Washington 22. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump navštívil v noci na piatok policajtov i príslušníkov Národnej gardy nasadených vo Washingtone, avšak napriek predchádzajúcim vyjadreniam tak urobil v policajnom komplexe, a nehliadkoval s nimi priamo v uliciach mesta. TASR informuje podľa správy agentúr Reuters a DPA.
Ako informoval predtým jeden z amerických rozhlasových moderátorov, Trump mu údajne povedal, že pôjde na hliadku s washingtonskými policajnými silami a armádou. Miesto toho však prezident predniesol prejav v policajnom komplexe.
„Teraz sa cítim veľmi bezpečne,“ vyhlásil. Vo Washingtone minulý týždeň nasadil Národnú gardu, aby obmedzila údajne nekontrolovateľnú kriminalitu v hlavnom meste USA. Tamojšiu políciu tiež z rovnakého dôvodu zaradil pod federálnu kontrolu.
Trump bez toho, aby uviedol dôkazy, niekoľkým stovkám uniformovaných príslušníkov zhromaždených v operačnom zariadení americkej polície v parku Anacostia povedal, že ich úsilie vedie k poklesu kriminality.
„Je to ako iné miesto,“ uviedol v komplexe, ktorý slúži ako veliteľstvo pre juhovýchodnú časť Washingtonu. „Všetci sú teraz v bezpečí... Budeme mať najlepšie hlavné mesto vôbec,“ prisľúbil.
Trumpove kroky vo Washingtone sú však považované za kontroverzné a došlo už aj k protestom, pripomína DPA. Policajné štatistiky a informácie z tamojšej okresnej prokuratúry totiž neposkytujú dôkazy o náraste kriminality. Jednotky Národnej gardy sú teraz čoraz častejšie viditeľné na miestach, ktoré navštevujú okrem iného turisti, avšak ktoré nie sú zvlášť ohniskom násilia a kriminality.
Vo svojom prejave Trump tiež vysvetlil, ako chce zmeniť hlavné mesto USA, pričom nešlo už len o kriminalitu, ale aj o parky, ktoré plánuje skrášliť, píše Reuters. O trávnikoch totiž vie toho veľa vďaka svojim golfovým ihriskám, dodal predtým, než ho následne odviezli späť do Bieleho domu.
