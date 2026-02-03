< sekcia Zahraničie
Trump naznačil snahu prevziať kontrolu nad voľbami od štátov USA
Trumpove vyjadrenia zazneli v rozhovore s bývalým zástupcom riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie.
Autor TASR
Washington 2. februára (TASR) - Prezident USA Donald Trump v pondelok vyhlásil, že republikáni by mali prevziať kontrolu nad volebnými procesmi, ktoré sú v súčasnosti v kompetencii jednotlivých amerických štátov. Šéf Bieleho domu tým podľa agentúry Bloomberg naznačil, že by sa mohol pokúsiť prijať drastické opatrenia, ktoré by zmenili dynamiku novembrových doplňujúcich volieb do Kongresu. Informuje o tom TASR.
Trumpove vyjadrenia zazneli v rozhovore s bývalým zástupcom riaditeľa amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Danom Bonginom po tom, čo agenti FBI minulý týždeň urobili raziu v kancelárii volebnej komisie neďaleko Atlanty v štáte Georgia a zaistili volebné hárky a iné záznamy z prezidentských volieb v roku 2020. V nich zvíťazil Joe Biden a Trump svoju porážku nikdy oficiálne nepriznal.
„Republikáni by mali povedať: 'Chceme prevziať moc, mali by sme prevziať kontrolu nad hlasovaním aspoň v mnohých - 15 miestach.' Republikáni by mali znárodniť hlasovanie. Máme štáty, ktoré sú tak skorumpované,“ povedal Trump v novom podcaste. Je podľa neho prekvapujúce, že strana nie je v tejto otázke tvrdšia.
Právomoci amerického prezidenta na zmenu volebných procesov sú obmedzené. Ústava Spojených štátov amerických priznáva jednotlivým štátom únie právo stanoviť čas, miesto a spôsob konania volieb, zatiaľ čo Kongres je jediným orgánom, ktorý môže tieto pravidlá meniť.
Biely dom sa k výrokom prezidenta bezprostredne nevyjadril. Trump nespresnil, aké kroky by podľa neho mala Republikánska strana prijať, a neuviedol ani to, na ktoré miesta by sa mali republikáni zamerať. V rozhovore však zopakoval svoje nepravdivé tvrdenie, že vo voľbách nad Bidenom zvíťazil.
Trump dlhodobo vyhlasuje, že jeho prehra v predchádzajúcich prezidentských voľbách je výsledkom rozsiahlych podvodov. Tie sa však podľa agentúry Bloomberg nepotvrdili a prezidentove pokusy napadnúť Bidenovo víťazstvo na súde taktiež neboli úspešné.
Najnovšia hrozba „znárodniť hlasovanie“ podľa magazínu Politico pripomína Trumpov sľub z minulého leta, keď avizoval, že podpíše výkonné nariadenie, ktoré zabezpečí „čestnosť“ v doplňujúcich voľbách do Kongresu.
„Nezabúdajte, že štáty nie sú nič iné ako 'zástupcovia' federálnej vlády, pokiaľ ide o sčítavanie a spracovávanie hlasov. Musia robiť to, čo im nariadi federálna vláda v zastúpení prezidenta Spojených štátov, PRE DOBRO NAŠEJ KRAJINY,“ napísal v auguste minulého roka na sieti Truth Social.
