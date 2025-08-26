< sekcia Zahraničie
Trump naznačil zámer premenovať Pentagon na Ministerstvo vojny
Trump vyhlásil, že Pentagonu „pravdepodobne vrátia agresívnejšie meno“, ktoré mal už predtým.
Autor TASR
Washington 26. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok naznačil, že jeho administratíva v najbližších dňoch pravdepodobne premenuje Ministerstvo obrany na Ministerstvo vojny, TASR o tom informuje podľa portálu Politico.
Trump vyhlásil, že Pentagonu „pravdepodobne vrátia agresívnejšie meno“, ktoré mal už predtým, zhruba o týždeň. On aj minister obrany Pete Hegseth opakovane vyjadrili poľutovanie nad zmenou mena, ku ktorej došlo po druhej svetovej vojne.
„Keď sme vyhrali prvú svetovú vojnu, druhú svetovú vojnu, volalo sa to Ministerstvo vojny. A pre mňa je to to, čím naozaj je,“ povedal Trump na spoločnej tlačovej konferencii s juhokórejským prezidentom I Če-Mjongom v Bielom dome. „Každému sa páči, že sme mali neuveriteľnú históriu víťazstiev, keď to bolo Ministerstvo vojny. Potom sme to zmenili na Ministerstvo obrany,“ skonštatoval Trump.
Ministerstvo vojny existovalo od roku 1789 do roku 1947, keď ho administratíva prezidenta Harryho S. Trumana rozdelila na armádu a letectvo a spojila ho s dovtedy nezávislým námorníctvom. Vtedajší prezident Truman nazval novovzniknuté ministerstvo Ministerstvom obrany. Truman chcel, aby šéf Pentagonu zmenou názvu získal centralizovanejšie právomoci nad jednotlivými zložkami armády, najmä nad námorníctvom, ktoré malo až do konca druhej svetovej vojny značnú nezávislosť.
Trump v posledných týždňoch naznačil možnosť vrátenia pôvodného mena, keď Hegsetha na júnovom summite NATO nazval svojím „ministrom vojny“ a naznačil, že zmena mena bola vynútená politickou korektnosťou. „Ak sa pozriete na starú budovu vedľa Bieleho domu, uvidíte, kde bývalo meno ministra vojny,“ povedal. „Potom sme sa stali politicky korektnými a oni ho nazvali ministrom obrany,“ uviedol.
Prezident naznačil, že zmena názvu je otázkou blízkej budúcnosti. Akákoľvek zmena názvu Pentagonu by však pravdepodobne mala byť schválená Kongresom, keďže ministerstvo bolo zriadené na základe desaťročia starého zákona.
Táto zmena je podľa Politica veľavravná. Trump sa na jednej strane zasadzuje za urovnanie konfliktov po celom svete. Snaha o zmenu názvu Ministerstva obrany ho však ukazuje aj ako prezidenta, ktorý rovnako horlivo hovorí o vojenskej sile v zahraničí. „Nechceme byť len obranou, chceme aj ofenzívu,“ vyhlásil Trump v pondelok v Oválnej pracovni.
Trump chce trestať pálenie vlajky USA, hoci Ústava to povoľuje
Prezident Donald Trump v pondelok podpísal nariadenie, podľa ktorého má ministerstvo spravodlivosti vyšetrovať a trestne stíhať osoby za pálenie americkej vlajky, hoci Najvyšší súd USA rozhodol, že je to legitímny politický prejav chránený Ústavou USA, píše TASR na základe správy agentúry AP.
„Ak zapálite vlajku, dostanete rok väzenia. Nedostanete ani desať rokov, ani mesiac,“ vyhlásil Trump. „Ak dostanete rok väzenia, zapíše sa to do vášho registra trestov a uvidíte, že to pálenie vlajok okamžite zastaví,“ povedal.
V nariadení sa tiež vyzýva ministerka spravodlivosti Pam Bondiová, aby sa obrátila na súd a napadla rozhodnutie v tej istej veci z roku 1989, čím sa Trump pokúša dostať záležitosť späť pred Najvyšší súd. Dnešné zloženie Najvyššieho súdu je oveľa konzervatívnejšie v porovnaní s rokom 1989. Jeho členmi sú aj traja sudcovia, ktorých Trump vymenoval ešte počas svojho prvého funkčného obdobia.
Obhajcovia občianskych slobôd a ústavní experti spochybnili zákonnosť aj opodstatnenosť Trumpovho konania. Právnik pracujúci pre skupinu za slobodu prejavu povedal, že Trump nemá právomoc prepísať Prvý dodatok Ústavy. „Zatiaľ čo ľudia môžu byť stíhaní za pálenie čohokoľvek na mieste, kde je zakladanie ohňa zakázané, vláda nemôže stíhať prejavy, ktoré sú chránené, i keď mnohí Američania vrátane prezidenta považujú túto aktivitu za „jednoznačne urážlivú a provokatívnu“, dodal Bob Corn-Revere, hlavný právny zástupca Nadácie pre individuálne práva a prejav.
V prípade z roku 1989 sudcovia pomerom hlasov 5:4 rozhodli, že Prvý dodatok Ústavy chráni pálenie vlajok ako legitímny politický prejav. Trump v pondelok označil súd z roku 1989, ktorý stál za týmto verdiktom, za „veľmi smutný súd“.
Trump vyhlásil, že pálenie americkej vlajky „podnecuje nepokoje na úrovni, akú sme nikdy predtým nezažili“, pričom niektorí ľudia „sa idú zblázniť“ z aktu jej zapálenia, zatiaľ čo iní vyjadrujú hnev na tých, ktorí ju pália.
