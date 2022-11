Trump naznačil, že bude v roku 2024 znova kandidovať za prezidenta

Washington 4. novembra (TASR) – Bývalý americký prezident Donald Trump vo štvrtok jasne naznačil, že by sa mohol opätovne uchádzať o post šéfa Bieleho domu. Na mítingu v štáte Iowa povedal, že v roku 2024 bude "veľmi pravdepodobne znova" kandidovať. TASR o tom informuje na základe správy stanice BBC.



Trump vystúpil na prvom zo štyroch mítingov, ktoré má za päť dní na programe v rámci podpory republikánskych kandidátov v budúcotýždňových voľbách v Spojených štátoch.



Voľby známe ako "midterm elections" sa konajú v polovici funkčného obdobia úradujúceho prezidenta. Američania v nich v utorok 8. novembra rozhodnú okrem iného o rozdelení síl v Kongrese a guvernéroch kľúčových štátov, čo bude smerodajné pre politickú situáciu v USA v období do najbližších volieb prezidenta o dva roky.



Po krajine s cieľom získať voličov pre svoju Demokratickú stranu cestuje aj súčasný prezident Joe Biden. Vo štvrtok sa zastavil v Novom Mexiku a Kalifornii a podľa médií s poradcami zvažuje plány pre možnú opätovnú kandidatúru v roku 2024.



Trump vo štvrtok večer zopakoval svoje nepodložené tvrdenie, že v roku 2020 prehral v prezidentských voľbách s Bidenom v dôsledku rozsiahlych podvodov. Po mesiacoch narážok na možnú ďalšiu kandidatúru davu v meste Sioux City tiež povedal, aby sa pripravili na oznámenie "už čoskoro".



"Aby bola naša krajina úspešná, bezpečná a slávna, budem veľmi, veľmi, veľmi pravdepodobne znova kandidovať," vyhlásil.



BBC približuje, že Trump by v rámci Republikánskej strany zrejme čelil konkurentom. Medzi jeho potenciálnymi rivalmi v súboji o stranícku nomináciu sú jeho niekdajší viceprezident Mike Pence či floridský guvernér Ron DeSantis.