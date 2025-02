Trump naznačil, že clá pre Kanadu a Mexiko začnú platiť budúci týždeň

Washington 25. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok naznačil, že má v úmysle pokračovať vo svojich plánoch na zavedenie 25-percentného cla na kanadský a mexický tovar začiatkom budúceho týždňa. TASR o tom informuje podľa správ portálu Politico a agentúry AFP.



"Clá sa zavádzajú načas, podľa plánu," povedal Trump na spoločnej tlačovej konferencii s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, ktorý je vo Washingtone na rokovaniach o vojne na Ukrajine a ďalších záležitostiach.



Americký prezident po nástupe do funkcie pohrozil zavedením ciel na Kanadu a Mexiko s cieľom vyvinúť na nich tlak, aby urobili viac na zastavenie vstupu nelegálnych migrantov a fentanylu do Spojených štátov, pripomína Politico. Clá mali pôvodne vstúpiť do platnosti už 4. februára, ale Trump ich po rozhovore s kanadským premiérom Justinom Trudeauom a mexickou prezidentkou Claudiou Sheinbaumovou odložil o mesiac.



Vzhľadom na nový termín - 4. marca - sa Trumpa v pondelok novinár opýtal, či Kanada alebo Mexiko urobili dosť na to, aby zabránili nadobudnutiu platnosti ciel.



"S clami postupujeme načas a zdá sa, že to ide veľmi rýchlo," reagoval Trump. "Mnohé krajiny, nielen Kanada a Mexiko, s nami veľmi zle zaobchádzali."



Mexická prezidentka ešte predtým v pondelok uviedla, že tento týždeň budú pokračovať rozhovory s Washingtonom s cieľom vyhnúť sa rozsiahlym reštrikciám. Vyjadrila optimizmus, pokiaľ ide o dosiahnutie dohody s Trumpom.



Mexiko a Kanada spolu podľa portálu dovážajú do USA tovar v hodnote viac ako 900 miliárd dolárov (859,93 miliardy eur) vrátane mnohých automobilov a automobilových súčiastok, ako aj poľnohospodárskych výrobkov. Obe krajiny uviedli, že ak Trump svoju hrozbu naplní, podniknú odvetné opatrenia.



(1 EUR = 1,0466 USD)