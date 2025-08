Trump naznačil, že jeho nástupcom bude pravdepodobne Vance

Washington 6. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že viceprezident J.D. Vance bude „s najväčšou pravdepodobnosťou“ jeho nástupcom a republikánskym kandidátom na prezidenta vo voľbách v roku 2028. TASR o tom informuje podľa správ agentúry Reuters a televízie CNN.



„Myslím si, že je to najpravdepodobnejšie. Je samozrejme priskoro o tom hovoriť, ale určite robí skvelú prácu a v tomto momente by bol pravdepodobne favoritom,“ odpovedal americký prezident na novinársku otázku, či bude Vance dedičom Trumpovho hnutia MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou). „Pri všetkej spravodlivosti, je viceprezidentom,“ pokračoval.



Trump zároveň navrhol, aby Vance a minister zahraničných vecí Marco Rubio viac spolupracovali. „Myslím si, že Marco (Rubio) je tiež niekto, kto by sa možno mohol s J.D. (Vanceom) spojiť,“ dodal Trump.



Agentúra Reuters uvádza, že hoci sú prezidentské voľby ešte ďaleko, Trump má v Republikánskej strane značný vplyv a jeho podpora kandidáta môže mať významné dôsledky. Prezident v minulosti opakovane odmietol vyjadriť podporu akémukoľvek svojmu prípadnému nástupcovi.



Trump vo februári o Vanceovi povedal, že hoci je „veľmi schopný“, je ešte príliš skoro na to, aby ho označil za hlavného kandidáta republikánov.



CNN pripomína, že Vance si v Trumpovej administratíve vydobyl významné postavenie tým, že slúžil ako kľúčový diplomat a hlavný zástupca pre Trumpovu domácu i zahraničnú politiku. Minister zahraničia Rubio sa zas stal významnou postavou, ktorá má na starosti zložité otázky zahraničnej politiky.