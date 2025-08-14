< sekcia Zahraničie
Trump naznačil, že na druhom stretnutí by mohli byť aj európski lídri
Šéf Bieleho domu na brífingu v Oválnej pracovni odmietol, že by pozvanie na americkú pôdu bolo odmenou pre Putina.
Autor TASR
Washington 14. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok večer, deň pred schôdzkou s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške, naznačil, že na prípadnom druhom stretnutí so šéfom Kremľa by sa mohli okrem prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského zúčastniť aj niektorí európski lídri. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.
„Zajtra máme stretnutie s prezidentom Putinom. Myslím si, že to bude dobré stretnutie,“ vyhlásil. „Ale dôležitejšia bude druhá schôdzka, ktorú plánujeme. Budeme mať stretnutie s prezidentom Putinom, prezidentom Zelenským, mnou a možno aj s niektorými európskymi lídrami. Možno nie. Uvidíme,“ povedal Trump. Summit v rozšírenom formáte by sa podľa neho mohol uskutočniť taktiež na Aljaške.
Niektorí analytici naznačili, že Trump usporiadaním stretnutia na území USA podkopáva dlhodobé snahy Západu izolovať Putina a Rusko, pripomína AP.
