Trump naznačil, že na druhom stretnutí by mohli byť aj európski lídri

Na archívnej snímke zo 16. júla 2018 zľava americký prezident Donald Trump a ruský prezident Vladimir Putin si podávajú ruky na záver tlačovej konferencie v Helsinkách. Stretnutie Putina a Trumpa sa uskutoční na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage, informovala televízia Sky News. Je to najväčšia vojenská základňa na Aljaške - žije na nej viac ako 32.000 ľudí – približne desať percent populácie Anchorage. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Washington 14. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok večer, deň pred schôdzkou s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške, naznačil, že na prípadnom druhom stretnutí so šéfom Kremľa by sa mohli okrem prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského zúčastniť aj niektorí európski lídri. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.

Zajtra máme stretnutie s prezidentom Putinom. Myslím si, že to bude dobré stretnutie,“ vyhlásil. „Ale dôležitejšia bude druhá schôdzka, ktorú plánujeme. Budeme mať stretnutie s prezidentom Putinom, prezidentom Zelenským, mnou a možno aj s niektorými európskymi lídrami. Možno nie. Uvidíme,“ povedal Trump. Summit v rozšírenom formáte by sa podľa neho mohol uskutočniť taktiež na Aljaške.

Šéf Bieleho domu na brífingu v Oválnej pracovni odmietol, že by pozvanie na americkú pôdu bolo odmenou pre Putina.

Niektorí analytici naznačili, že Trump usporiadaním stretnutia na území USA podkopáva dlhodobé snahy Západu izolovať Putina a Rusko, pripomína AP.
