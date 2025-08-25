Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump naznačil, že sa v budúcnosti stretne s Kim Čong-unom

Na snímke Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Obaja lídri sa počas prvého funkčného obdobia Trumpa v rokoch 2017 až 2021 osobne trikrát stretli a vymenili si niekoľko listov.

Autor TASR
Washington 25. augusta (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok naznačil, že počas svojho druhého funkčného obdobia sa môže stretnúť so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Uviedol to krátko pred návštevou juhokórejského prezidenta I Če-mjonga v Bielom dome. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.

„Mám veľmi dobré vzťahy s Kim Čong-unom a Severnou Kóreou,“ povedal novinárom. Naznačil tiež, že má s Kimom lepšie vzťahy ako takmer ktokoľvek iný okrem Kimovej vplyvnej sestry Kim Jo-čong. „V skutočnosti sa s ním jedného dňa stretnem. Teším sa na stretnutie s ním,“ dodal.

Obaja lídri sa počas prvého funkčného obdobia Trumpa v rokoch 2017 až 2021 osobne trikrát stretli a vymenili si niekoľko listov. Trump ich označil za „krásne“. Celé jeho diplomatické úsilie však stroskotalo na požiadavke Spojených štátov, aby sa Severná Kórea vzdala svojich jadrových zbraní.

Trump v júni vyhlásil, že konflikt so Severnou Kóreou vyrieši a povedal, že s Kimom „mal dobrý vzťah a vychádza s ním skvele.“
