Trump sľúbil, že liečba proti koronavírusu bude bezplatná

Washington 8. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump tvrdí, že experimentálna liečba proti koronavírusu, ktorú mu poskytol elitný tím lekárov, by mala byť sprístupnená bežným Američanom, uviedla vo štvrtok agentúra AP.



V stredajšom videu nakrútenom v Ružovej záhrade Bieleho Domu Trump tvrdí, že chce, aby mali Američania prístup k rovnakej liečbe ako on, a zároveň sľubuje, že bude bezplatná.



Prezident ďalej vyhlásil, že sa cíti "úplne úžasne", a nákazu koronavírusom nazval "šťastím v nešťastí".



Trumpovi výnimočne podávali experimentálnu zmes protilátok, ktorú vyvinula americká farmaceutická spoločnosť Regeneron Pharmaceuticals. Bezpečnosť a účinnosť tejto liečby nebola doposiaľ potvrdená. Podľa agentúry AP prezident ani jeho doktori nemôžu účinnosť liečby s určitosťou potvrdiť. Väčšina ľudí sa z ochorenia COVID-19 vylieči.



Trump mal pozitívny test na nový koronavírus minulý štvrtok po tom, čo sa nákaza potvrdila u jednej z jeho najbližších poradkýň Hope Hicksovej. V pondelok večer miestneho času ho prepustili z nemocnice Walter Reed Army Medical Center pri Washingtone po troch dňoch hospitalizácie.



Trump sa len deň po prepustení z nemocnice vrátil v utorok do Oválnej pracovne Bieleho domu.