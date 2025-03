Trump nazval telefonát s Carneym produktívnym, na mnohom sa zhodli

Washington/Ottawa 28. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump a kanadský premiér Mark Carney spolu v piatok po prvýkrát telefonovali. Líder USA rozhovor nazval „extrémne produktívnym“ a s Carneym sa chce stretnúť po kanadských parlamentných voľbách. Informuje o tom TASR podľa správ agentúry AFP a portálu CBC.



„Bol to extrémne produktívny hovor, zhodli sme sa na veľa veciach a stretneme sa okamžite po nadchádzajúcich kanadských voľbách, aby sme pracovali na prvkoch politiky, obchodu a všetkých ostatných faktoroch, ktoré budú skvelé pre Spojené štáty aj Kanadu,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.



Kanadský premiér vo štvrtok vyhlásil, že éra ekonomických, bezpečnostných a vojenských väzieb medzi Kanadou a Spojenými štátmi sa „skončila“.



Carney pred dvoma týždňami v úrade nahradil dlhoročného premiéra Justina Trudeaua a vyhlásil predčasné voľby na 28. apríla. Agentúra AFP pripomína, že nový kanadský líder zvyčajne zavolá americkému prezidentovi už krátko po nástupe do funkcie, no až dosiaľ spolu Carney a Trump nehovorili.



Carney otvorene kritizoval Trumpove rozhodnutie uvaliť clo na dovoz áut do Spojených štátov, pričom sa odvolal na to, že automobilový priemysel v Kanade zamestnáva približne 500.000 ľudí. Kanadský premiér oznámil, že jeho krajina zavedie odvetné opatrenia.



Trump od nástupu do funkcie opakovane vyhlásil, že by sa Kanada mala stať 51. štátom USA. Carney varoval Washington, že sa nebude podieľať na rokovania o clách, pokiaľ Trump Kanade nevyjadrí „rešpekt“, a to hlavne ukončením opakovaných vyhrážok o anexii.