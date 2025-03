Trump: Nebudeme informovať Muska o postupe v prípade vojny s Čínou

Washington 21. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump poprel správu denníka New York Times, podľa ktorej mal Pentagón v piatok údajne oboznámiť jeho blízkeho spojenca Elona Muska s plánom americkej armády na prípadnú vojnu s Čínou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"O Číne sa nebude diskutovať, ani sa nebude spomínať," povedal vo štvrtok Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social. Šéf Pentagónu Pete Hegseth v príspevku na platforme X uviedol, že stretnutie bude "o inováciách, efektívnosti a inteligentnejšej výrobe".



Americký predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity oznámil, že na brífingu v Pentagóne sa spolu s Muskom zúčastnia aj vysokopostavení predstavitelia americkej armády a že pôjde o prehľad rôznych tém vrátane Číny, píše Reuters.



Podľa správy denníka New York Times by ma brífingu mali zaznieť aj informácie o tom, ako by Spojené štáty bojovali v prípadnom konflikte s Čínou. Noviny citovali dvoch amerických predstaviteľov, ale ich totožnosť neuviedli.



Prístup k prísne stráženému vojenskému plánu by pre Muska podľa Reuters znamenal významné rozšírenie jeho kompetencií ako poradcu prezidenta, ktorý stojí na čele Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE). Zároveň by to však vyvolalo otázky o konflikte záujmov Muska. Ako šéf spoločnosti Tesla a SpaceX má obchodné záujmy v Číne aj v Pentagóne.



Vzťahy medzi Washingtonom a Pekingom sú dlhodobo napäté napríklad pre rozdielny prístup v oblasti technológií, obchodných ciel, kybernetickej bezpečnosti, ľudských práv, samostatnosti Taiwanu či pandémie COVID-19.