Trump: Nechcem zbytočné stretnutie s Putinom, nechcem strácať čas
Vyjadril sa tak po tom, čo vysoký predstaviteľ Bieleho domu oznámil, že prezidenti USA a Ruska nemajú v pláne stretnúť sa v najbližšej budúcnosti.
Autor TASR,aktualizované
Washington 22. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v utorok vyhlásil, že nechce „zbytočné stretnutie“ so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Vyjadril sa tak po tom, čo vysoký predstaviteľ Bieleho domu oznámil, že prezidenti USA a Ruska nemajú v pláne stretnúť sa v najbližšej budúcnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Nechcem zbytočné stretnutie,“ odpovedal Trump novinárom v Bielom dome na otázku, prečo sú plány na stretnutie lídrov nateraz pozastavené. „Nechcem strácať čas, takže uvidíme, čo sa stane,“ pokračoval americký prezident.
Šéf Bieleho domu podľa stanice BBC naznačil, že hlavným bodom nezhody naďalej zostáva odmietnutie Ruska zastaviť boje na súčasnej frontovej línii.
Trump minulý týždeň telefonicky hovoril so šéfom Kremľa. Po telefonáte oznámil, že sa s Putinom dohodli na spoločnom stretnutí v maďarskej Budapešti. Zároveň vyjadril očakávania, že táto schôdzka by sa mohla uskutočniť do dvoch týždňov.
Anonymný zdroj z Trumpovej administratívy však v utorok povedal, že Trump „nemá v najbližšej budúcnosti v pláne stretnúť s prezidentom Putinom“. Len niekoľko hodín pred týmto vyjadrením hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potvrdil, že stále nie je jasné, kedy sa summit Trump-Putin uskutoční.
Tento týždeň sa podľa BBC malo uskutočniť aj stretnutie medzi americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Biely dom však uviedol, že ministri mali produktívny telefonický rozhovor a stretnutie už nie je nevyhnutné.
Trump a Putin sa v tomto roku už raz osobne stretli, a to 15 augusta na aljašskej vojenskej základni Elmendorf–Richardson v meste Anchorage. Tento summite sa však skončil bez dohody o prímerí na Ukrajine či konkrétnych záväzkov, no prezidenti USA a Ruska hovorili o „pokroku“. Americký prezident sa od januárového návratu do úradu usiluje ukončiť vojnu na Ukrajine, pričom sa podľa AFP spoliehal aj na svoj dobrý vzťah s Putinom. Trump však opakovane vyhlásil, že ho Putin sklamal a že mu s ním rýchlo dochádza trpezlivosť.
Americký prezident Donald Trump v utorok odmietol kritiku týkajúcu sa demolácie východného krídla Bieleho domu za účelom výstavby novej tanečnej sály. Vyhlásil tiež, že zvuk stavebných prác je „hudbou pre moje uši“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Trumpovu prestavbu kritizujú predovšetkým Demokrati, ktorí šéfa Bieleho domu tiež obvinili z nedostatočného rešpektu voči tejto budove. Prezident však trvá na tom, že práce sú potrebné, a potvrdil, že daňoví poplatníci za prestavbu platiť nebudú.
„Staviame tanečnú sálu svetovej úrovne. Už 150 rokov túžia po tanečnej sále,“ povedal Trump počas obeda pre republikánskych senátorov v Bielom dome, zatiaľ čo v pozadí bolo podľa reportérov AFP počuť vŕzganie a pípanie strojov. „Pravdepodobne počujete ten krásny zvuk stavebných prác v pozadí. Počujete ten zvuk? Ach, to je hudba pre moje uši. Milujem ten zvuk,“ vyhlásil.
„Keď počujem ten zvuk, pripomína mi to peniaze. V tomto prípade mi to pripomína nedostatok peňazí, pretože za to platím,“ dodal Trump. AFP pripomína, že 79-ročný líder zbohatol práve v stavebnom priemysle.
Americký prezident potvrdil, že časť nákladov na výstavbu obrovskej sály financuje on sám, zatiaľ čo zvyšok pokryjú súkromní a korporační darcovia. Minulý týždeň usporiadal Trump honosnú večeru pre týchto darcov, medzi ktorými boli hostia z viacerých popredných amerických technologických firiem.
Biely dom vo svojom vyhlásení plánovanú tanečnú sálu označil za „odvážny a potrebný prírastok, ktorý odráža bohatú históriu vylepšení a renovácií, ktoré vykonali najvyšší velitelia, aby výkonná rezidencia zostala symbolom americkej dokonalosti“. Poukázal tiež na sériu prác, ktoré nariadili predchádzajúci prezidenti, vrátane toho, čo označil za modernizáciu tenisového kurtu na plnohodnotné basketbalové ihrisko exprezidentom Barackom Obamom.
Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán sa budúci mesiac stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom počas trojdňovej návštevy Washingtonu. V utorok to pre agentúru AFP uviedol pod podmienkou zachovania anonymity zdroj blízky vláde v Rijáde, píše TASR.
Korunný princ by mal do Spojených štátov pricestovať 17. novembra a s Trumpom by mal rokovať nasledujúci deň.
Jeho cesta do americkej metropoly tak bola oznámená len niekoľko dní po uzavretí krehkého prímeria v Pásme Gazy, ktoré sprostredkoval Trump a ktoré podľa AFP Saudská Arábia privítala.
Agentúra pripomína, že pred vypuknutím konfliktu v tejto palestínskej enkláve v októbri 2023 viedla Saudská Arábia predbežné rokovania s USA o normalizácii vzťahov s Izraelom výmenou za bezpečnostné a energetické záruky. Rijád však tento proces zastavil, keď vojna nabrala na intenzite, a trval na tom, že Izrael neuzná, ak nevznikne Palestínsky štát.
Trump obhajuje prestavbu Bieleho domu aj plánovanú tanečnú sálu
Korunný princ Saudskej Arábie sa v novembri stretne s Trumpom
