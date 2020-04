Trump necíti zodpovednosť za ľudí, ktorí si vpichujú dezinfekciu

Washington 28. apríla (TASR) – Americký prezident Donald Trump odmieta zodpovednosť za zvýšený počet ľudí, ktorí si po jeho minulotýždňových vyjadreniach do tela vpichli alebo prehltli dezinfekčný prostriedok v nádeji, že ide o účinný spôsob liečby nového koronavírusu. Uviedla to britská spravodajská televízia Sky News.



Počas pondelkovej tlačovej konferencie jeden z novinárov upozornil amerického prezidenta na správy o zvýšenom počte prípadov užívania dezinfekčných prostriedkov v Marylande a iných štátoch. Na otázku, či cíti zodpovednosť za týchto ľudí, Trump uviedol, že nič také si nepripúšťa. "Nie. Neviem si to predstaviť," povedal.



"Pripomíname, že za nijakých okolností by sa žiadny dezinfekčný produkt nemal podávať do tela injekciou, požitím alebo akoukoľvek inou cestou," uviedla na Twitteri Marylandská agentúra pre zvládanie kríz (MDMEMA) po údajnom prijatí viac než 100 telefonátov na núdzovú linku.



Minulý týždeň americkí vedci prezentovaní výsledky výskumu podporovaného vládou, ktorý naznačil, že nový koronavírus rýchlejšie zaniká pri vystavení slnečnému žiareniu a teplu. Štúdia tiež ukázala, že bielidlo môže vírus zabiť v slinách alebo respiračných tekutinách do piatich minút a izopropylalkohol, používaný ako čistidlo a odmasťovač, ho zlikviduje ešte rýchlejšie.



"Existuje nejaký spôsob, ako by sme to mohli nejako vstreknúť dovnútra?... Bolo by zaujímavé to preveriť," konštatoval Trump po prezentovaní výsledkov.



Odborníci ho za tieto výroky následne kritizovali. Lekári varovali, že prezidentove špekulácie sú nebezpečné a môžu mať fatálne následky.



V piatok Trump vyhlásil, že svoje tvrdenie myslel ako "sarkazmus". "Tú otázku som položil sarkasticky novinárom ako vy, len pre to, aby som videl, čo sa bude diať," uviedol prezident na brífingu v Bielom dome. V skutočnosti však Trump podľa agentúry AFP neodpovedal na otázku novinára, ale hovoril priamo s úradníkom ministerstva vnútornej bezpečnosti Billom Bryanom, vedľa ktorého sedela poradkyňa Bieleho domu pre koronavírus Deborah Birxová.



Trumpove vystúpenia rozprúdili debatu o užitočnosti brífingov americkej vlády, na ktorých sa zúčastňuje aj šéf Bieleho domu. Jeho poradcovia sa ho preto snažili presvedčiť, aby svoju účasť obmedzil. Biely dom tvrdí, že budúce brífingy sa zamerajú skôr na tému opätovného otvorenia ekonomiky, než na prezidentove teórie o tom, čo by mohlo vírusu zastaviť.