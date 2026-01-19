Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump: Nedali ste mi nobelovku, už nemusím myslieť len na mier

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Störeho sa pýta, kto dal vlastne Dánsku právo vlastníctva tohto arktického ostrovu.

Autor TASR
Washington/Oslo 19. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v liste nórskemu premiérovi Jonasovi Gahrovi Störemu napísal, že „už necíti povinnosť myslieť výlučne na mier“, pretože Nórsko mu neudelilo Nobelovu cenu za mier. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

„Vzhľadom na to, že sa vaša krajina rozhodla neudeliť mi Nobelovu cenu za mier za zastavenie 8 vojen, už necítim povinnosť myslieť výlučne na mier, hoci ten bude vždy prevažovať, ale teraz môžem premýšľať o tom, čo je dobré a vhodné pre Spojené štáty americké,“ napísal Trump.

Dánsko podľa amerického prezidenta nedokáže Grónsko ochrániť pred Ruskom alebo Čínou. Störeho sa pýta, kto dal vlastne Dánsku „právo vlastníctva“ tohto arktického ostrovu. „Neexistujú žiadne písomné dokumenty, je len to, že tam pred stovkami rokov zakotvila loď, ale aj my sme tam zakotvili,“ pokračuje Trump.

„Spravil som pre NATO viac ako hocikto iný od jeho založenia a teraz by NATO malo spraviť niečo pre Spojené štáty. Svet nie je v bezpečí, pokiaľ nemáme úplnú a totálnu kontrolu nad Grónskom,“ napísal na záver šéf Bieleho domu. Pravosť listu potvrdili francúzska agentúra AFP a nórsky denník VG.
.

