Trump nedôveroval Kim Čong-unovi tvrdí bývalý vysokopostavený diplomat

Washington 25. mája (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump vnímal severokórejského vodcu Kim Čong-una ako niekoho, kto by mu "vrazil nôž do brucha" keby mal príležitosť, v rozhovore pre magazín Foreign Policy uviedol bývalý vysokopostavený americký diplomat. TASR správu v sobotu prevzala od juhokórejskej agentúry Jonhap.



V tohtoročnej prezidentskej kampani Trump pritom zdôrazňoval svoj blízky vzťah s vodcom KĽDR a tvrdil, že kým zastával prezidentský úrad on, Amerika bola v "bezpečí".



Agentúra Jonhap poukázala na Trumpovo stretnutie so svojimi priaznivcami v roku 2018, keď Trump vyhlásil, že sa do seba s Kimom "zamilovali" a tvrdil, že Kim mu posiela "krásne listy".



Iný obraz o Trumpovom vzťahu s Kimom však vykreslil v rozhovore s Foreign Affairs bývalý veľvyslanec USA pri Európskej únii Gordon Sondland z čias Trumpovej vlády.



"Ten sr.č by mi vrazil nôž do brucha, keby mal príležitosť," parafrázoval Sondland neverejnú odpoveď bývalého amerického prezidenta na otázku ako vníma Kima. Táto expresívna odpoveď mala naznačovať Trumpovú nedôveru voči lídrovi KĽDR, dodala agentúra Jonhap.