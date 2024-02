Trump nemá imunitu v prípade marenia výsledkov volieb, rozhodol súd

Washington 6. februára (TASR) - Federálny odvolací súd v USA v utorok rozhodol, že americký exprezident Donald Trump môže čeliť súdnemu procesu v prípade marenia výsledkov volieb z roku 2020. Súd tak vyvrátil jeho tvrdenia, že je voči trestnému stíhaniu imúnny. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Odvolací súd sa zaoberal otázkou, či môžu byť bývalí americkí prezidenti po odchode z funkcie stíhaní za činy, ktoré vykonali v úrade v súvislosti so svojimi oficiálnymi povinnosťami.



Trump v reakcii na rozhodnutie súdu uviedol, že prezident musí mať úplnú imunitu, aby mohol v úrade riadne fungovať. "Nemôžeme dovoliť, aby takéto rozhodnutie, ktoré ničí náš národ, zostalo v platnosti," vyhlásil.



Najvyšší súd v USA uvádza, že prezidenti nie sú občianskoprávne zodpovední za úradné úkony vo funkcii. Trumpovi právnici však už niekoľko mesiacov tvrdia, že imunita sa vzťahuje aj na trestné stíhanie. Všetky činy, z ktorých bol Trump obvinený, spadajú podľa nich do "okrajových" úradných úkonov prezidenta. Špeciálny vyšetrovateľ Jack Smith však tvrdí, že Trumpovo konanie nebolo súčasťou jeho služobných povinností.



Trump je obvinený zo snáh o zvrátenie výsledkov volieb z roku 2020, v ktorých nad ním zvíťazil demokratický kandidát a súčasný prezident Joe Biden. Súčasťou toho bol aj útok Trumpových stúpencov na sídlo amerického Kongresu zo 6. januára 2021. Trump dodnes odmieta uznať svoju porážku, napriek tomu, že legitimitu volieb potvrdili už početné rozhodnutia príslušných súdov a úradov.



Prípad je jedným zo štyroch, v ktorých je aktuálne Trump pred budúcoročnými prezidentskými voľbami obvinený z rôznych trestných činov. On sám všetky tieto kauzy považuje za vykonštruované a politicky motivované pokusy, ktoré majú prekaziť jeho opätovnú prezidentskú kandidatúru, respektíve znovuzvolenie.



Súdny proces v súvislosti s týmito obvineniami sa mal pôvodne konať v marci, no minulý týždeň ho odročili a sudca zatiaľ neurčil nový termín. Podľa AP Trump dúfa, že sa ho podarí odložiť až na obdobie po novembrových prezidentských voľbách. Ak by v nich zvíťazil, mohol by nariadiť novému generálnemu prokurátorovi, aby obvinenia zrušil.



Trump bol prezidentom USA v rokoch 2017 až 2021. V súčasnosti je favoritom na republikánsku nomináciu do novembrových volieb, v ktorých sa pravdepodobne opäť stretne s Bidenom.