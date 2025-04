Trump nemá radosť zo „šialeného“ bombardovania Ukrajiny Ruskom

Washington 8. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyjadril svoj nesúhlas s ruským bombardovaním Ukrajiny a to najmä v čase, keď sa jeho administratíva zúčastňuje na rokovaniach o ukončení tamojších bojov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



„Nemám radosť z toho, čo sa deje na Ukrajine. Rusko práve teraz bombarduje ako šialené,“ povedal Trump novinárom v Bielom dome napriek vyhláseniu, že strany už boli „celkom blízko“ k dohode o prímerí. Trump pokračujúce útoky tiež nazval „nedobrou situáciou“.



„Stretávame sa s Ruskom, stretávame sa s Ukrajinou a dostávame sa celkom blízko, ale nemám radosť zo všetkého toho bombardovania, ktoré sa udialo za minulý týždeň. Je to strašná vec,“ uviedol americký prezident.



Trump v marci vyhlásil, že je „vytočený“ ruským prezidentom Vladimirom Putinom. „Boli by sme radi, keby by prestali. Nepáči sa nám to bombardovanie,“ povedal v nedeľu Trump novinárom.



Trumpove vyhlásenia prišli len niekoľko hodín po tom, ako Kremeľ vyhlásil, že podporuje myšlienku dohody o prímerí na Ukrajine, no má celý rad otázok o tom, ako by takáto dohoda fungovala. Rusko tiež odmietlo domnienky Spojených štátov a Európy, že by hralo o čas.