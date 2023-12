Trump nemôže kandidovať na prezidenta v štáte Colorado, rozhodol súd

Denver 20. decembra (TASR) - Najvyšší súd v americkom štáte Colorado v utorok večer označil bývalého prezidenta USA Donalda Trumpa za "nespôsobilého" uchádzať sa o funkciu prezidenta na základe ustanovenia americkej ústavy. Ustanovenie zakazuje zastávať úradnú funkciu predstaviteľom, ktorí sa zapojili do "vzbury alebo povstania", informujú o tom agentúry AP a AFP. Ako agentúra Reuters ďalej spresňuje, rozhodnutie sa vzťahuje na republikánske primárky, ktoré sa uskutočnia 5. marca.



V bezprecedentnom rozhodnutí súd väčšinou hlasov v pomere 4:3 diskvalifikoval Trumpa z výkonu prezidentského úradu v súvislosti s jeho úlohou v útoku na Kapitol zo 6. januára roku 2021. Trump sa tak stal historicky prvým prezidentským kandidátom, ktorého súd uznal za nespôsobilého uchádzať sa o Biely dom na základe zriedkavo používaného ustanovenia ústavy USA.



Ako vysvetľuje agentúra Reuters, rozhodnutie sa vzťahuje len na marcové primárky republikánov, ale závery súdu pravdepodobne ovplyvnia aj Trumpovovo postavenie v prezidentských voľbách, ktoré sa budú konať 5. novembra 2023.



"Keďže je diskvalifikovaný, bolo by podľa volebného zákona protiprávnym konaním, ak by bol v (štáte) Colorado vedený ako kandidát na hlasovacom lístku pre prezidentské primárky (republikánov)," uviedol coloradský súd.



Platnosť rozhodnutia je pozastavená do 4. januára, respektíve až do rozhodnutia Najvyššieho súdu USA. Trumpov tím už avizoval, že sa voči rozsudku plánujú odvolať a požiadať o pozastavenie tohto "scestného" a "nedemokratického" rozhodnutia.



Agentúra AP dodáva, že Najvyšší súd v štáte Colorado tak vyvrátil rozhodnutie súdu nižšej inštancie, podľa ktorého sa na Trumpa nevzťahuje ústavný dodatok o vzbure alebo povstaní, keďže úrad prezidenta nie je uvedený na zozname federálnych volených funkcií, ktorých sa dodatok týka.