Trump neočakáva vojnu s Iránom

Palm Beach 1. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump nepredpokladá, že by došlo k vojne medzi USA a Iránom.



"Nevidím to tak," odpovedal Trump v utorok podľa agentúry AFP pri príchode do svojho klubu Mar-a-Lago na Floride, kde sa v sprievode manželky Melanie zúčastnil na silvestrovskom večierku, na takúto novinársku otázku. "Mám rád mier," dodal šéf Bieleho domu.



Trump to povedal krátko po tom, čo demonštranti rozhnevaní americkými náletmi v Iraku zaútočili na kontrolné stanovište pri veľvyslanectve USA v Bagdade.



Následne na Twitteri pohrozil, že Irán bude niesť zodpovednosť obete útokov na akékoľvek americké objekty vo svete: "Irán ponesie plnú zodpovednosť za mŕtvych alebo škody spôsobené v ktoromkoľvek z našich zariadení. Zaplatí za to veľmi VEĽKÚ CENU! Toto nie je varovanie, toto je hrozba".



Trump potom americkému ministrovi obrany Markovi Esperovi nariadil, aby na Blízky východ premiestnil približne 750 príslušníkov jednotky okamžitej reakcie z 82. výsadkovej divízie zo Severnej Karolíny. Ďalší vojaci sú pripravení vyraziť v najbližších dňoch.



Už bezprostredne po udalostiach v Bagdade začala americká armáda s presunom asi 100 príslušníkov námornej pechoty z Kuvajtu do Bagdadu, kde majú chrániť veľvyslanectvo USA.



Demonštranti zaútočili na komplex amerického veľvyslanectva po tom, čo americké sily uskutočnili v nedeľu nálety na pozície šiitskej militantnej organizácie Brigády Hizballáhu v Iraku a Sýrii. Túto skupinu Washington obviňuje z piatkového útoku na severoirackú základňu, pri ktorom prišiel o život jeden Američan.