Trump neodvolá aktérov četu na sieti Signal

Washington 30. marca (TASR) - Americký prezident Donald Trump nemieni odvolať z funkcie žiadneho z účastníkov skupinového četu v sieti Signal, kde diskutovali o úderoch na jemenských povstalcov. Do diskusie bol prizvaný aj šéfredaktor amerického mesačníka The Atlantic Jeffrey Goldberg. S odvolaním sa na Trumpovo vyjadrenie v rozhovore pre televíziu NBC o tom v nedeľu informovala agentúra AP, píše TASR.



Magazín Politico pritom - s odvolaním sa na dva zdroje - informoval, že viceprezident J.D. Vance, personálna šéfka Bieleho domu Susie Wilesová a vysokopostavený úradník Sergio Gor Trumpovi odporučili, aby prepustil poradcu pre národnú bezpečnosť Mika Walza, ktorý priznal svoju zodpovednosť za vytvorenie tejto četovacej skupiny.



Podľa zdrojov Politica Trump síce súhlasil, že „Walz to pokazil“, ale rozhodol sa ho neodvolať, aby takto zabránil „víťazstvu“ liberálnych médií a predstaviteľov Demokratickej strany, ktorí ostro kritizovali únik vysokocitlivých informácií a Trumpov tím.



Zdroje magazínu Politico konštatovali, že výsledkom je, že Walz je stále vo funkcii, ale „neznamená to, že je v bezpečí“. Politico totiž tvrdí, že v Bielom dome sú ľudia, ktorí sú s Walzom nespokojní a veria, že svoj post opustí, aj keď neskôr.



Šéfredaktor mesačníka The Atlantic Jeffrey Goldberg zverejnil 24. marca informáciu, že bol pridaný do skupinového četu v sieti Signal, v ktorom predstavitelia Bieleho domu diskutovali o pozíciách húsíjských povstalcov v Jemene. Na tomto rozhovore sa zúčastnilo 18 ľudí vrátane viceprezidenta Vancea, ministra obrany Peta Hegsetha, osobitného vyslanca pre Blízky východ Steva Witkoffa, poradcu pre národnú bezpečnosť Mika Walza a ministra zahraničných vecí Marca Rubia.



V nasledujúcich dňoch museli predstavitelia Trumpovej administratívy v Senáte odpovedať na otázky poslancov za Demokratickú stranu a vysvetľovať, o akých plánoch sa v čete hovorilo a či boli americkí vojaci na misii na Blízkom východe v ohrození.



Walz prevzal zodpovednosť za vytvorenie četu, no zároveň trval na tom, že Goldberg nebol na jeho zozname kontaktov.



The Atlantic neskôr zverejnil všetky screenshoty četovej korešpondencie, ktorá zahŕňala časy vzletov amerických stíhačiek F-18, bezpilotných lietadiel a rakiet Tomahawk vypustených na ciele v Jemene.