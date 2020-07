Trump nesúhlasí s vyjadreniami imunológa o situácii v USA

Washington 8. júla (TASR) – Americký prezident Donald Trump včera vyjadril nesúhlas s vyjadreniami imumológa Anthonyho Fauciho, ktorý označil súčasnú situáciu ohľadne šírenia koronavírusu v USA za vážnu. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.



V posledných dňoch zaznamenalo rekordné denné prírastky nakazených približne 14 amerických štátov, pričom len v prvých dňoch júla pribudlo v USA podľa výpočtu denníka The New York Times asi 250 000 prípadov nákazy.



„Je to vážna situácia, ktorú musíme okamžite riešiť," povedal v pondelok popredný americký odborník na infekčné choroby a expert Bieleho domu na nový druh koronavírusu Fauci. USA sú podľa jeho slov pritom stále v prvej vlne nákazy.



Trump v utorkovom rozhovore v televízii povedal, že s Faucim nesúhlasí. „Myslím že, že sme na dobrom mieste," povedal prezident. „Nesúhlasím s ním," dodal.



„Robíme dobrú prácu," zdôraznil Trump a vyjadril presvedčenie, že epidemiologická situácia v USA bude už za dva, tri alebo štyri týždne opäť priaznivá.



V celých USA dosiaľ potvrdili okolo troch miliónov prípadov infekcie novým koronavírusom a vyše 130 000 súvisiacich úmrtí. Počty infikovaných v súčasnosti narastajú v oblastiach na juhu a západe USA po tom, ako miestne úrady začali s postupným uvoľňovaním opatrení, pripomína AFP.



Trump narastajúce denné počty prípadov bagatelizuje a tvrdí, že ich sú zapríčinené zvýšeným objemom testovania.