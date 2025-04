Trump nesúhlasil s plánovaným útokom na iránske jadrové zariadenia

Washington 17. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump zablokoval plánovaný izraelský útok na iránske jadrové zariadenia a dal prednosť rokovaniam s Teheránom o obmedzení jeho jadrového programu. V noci na štvrtok o tom informoval denník New York Times s odvolaním sa na predstaviteľov americkej administratívy a ďalšie osoby. Píše o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.



Podľa novín Izrael plánoval útoky budúci mesiac. Ich cieľom bolo oddialiť schopnosť Iránu vyvinúť jadrovú zbraň o rok alebo viac.



Denník uviedol, že v prípade útoku by Izrael potreboval pomoc USA nielen pri obrane svojho územia pred prípadnou iránskou odvetou, ale aj na zaručenie úspešnosti samotného útoku. Po mesiacoch interných diskusií sa však Trump podľa New York Times rozhodol usilovať o rokovania s Iránom namiesto vojenskej akcie.



USA a Irán rokovali minulú sobotu v Ománe. Obe krajiny označili rozhovory za „pozitívne“ a „konštruktívne“. Druhé kolo je naplánované na sobotu a pravdepodobne sa uskutoční v Ríme.