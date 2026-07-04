< sekcia Zahraničie
Trump: Netanjahu dobre vie, kto je tu šéf
Washington je najbližším spojencom Izraela. Trump však v uplynulých týždňoch kritizoval Netanjahua, keďže izraelská vojenská ofenzíva v Libanone ohrozovala mierové rokovania medzi USA a Iránom.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 4. júla (TASR) - Avizované stretnutie medzi izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome by sa mohlo uskutočniť už budúci týždeň. Trump to prezradil portálu Axios, pričom prízvukoval, že Netanjahu dobre vie, kto je v ich vzťahu šéf. Trump tiež prezradil, že sleduje vývoj okolo pohrebu iránskeho najvyššieho vodcu Alího Chameneího, informuje TASR.
Washington je najbližším spojencom Izraela. Trump však v uplynulých týždňoch verejne kritizoval Netanjahua, keďže izraelská vojenská ofenzíva v Libanone ohrozovala mierové rokovania medzi USA a Iránom.
„Vychádzame spolu veľmi dobre. Netanjahu vie, kto je tu šéf,“ povedal Trump, podľa ktorého o stretnutie požiadal izraelský premiér. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo po skončení summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v Ankare, ktorý je plánovaný na 7. 8. júla. Nemenovaný izraelský predstaviteľ však uviedol, že pravdepodobnejšie je stretnutie až v tretí júlový týždeň.
V súvislosti s Iránom Trump povedal, že Iránci „prosia o uzavretie dohody“. Obe strany sa však podľa neho rozhodli prerušiť rokovania na týždeň, keďže prebieha pohreb Chameneího. Zdôraznil, že počas tohto obdobia sa bude dodržiavať prímerie.
Trump však pripomenul, že na pohrebe sa zúčastňujú všetci iránski lídri a Spojené štáty by ich mohli ľahko zneškodniť. „Všetci sú tam. Stačil by jeden výstrel, ale to neurobíme, lebo potom by sme nemali s kým rokovať,“ povedal šéf Bieleho domu.
Americký prezident zároveň vyjadril prekvapenie z toho, že na pohrebe zabitého iránskeho vodcu ľudia plačú. Myslel si totiž, že Iránci ho nenávidia. „Možno sú to falošné slzy,“ uviedol Trump.
Ajatolláh Alí Chameneí zahynul vo veku 86 rokov počas prvého dňa izraelsko-americkej vojenskej akcie pri leteckom útoku na jeho rezidenciu v centre hlavného mesta.
Washington je najbližším spojencom Izraela. Trump však v uplynulých týždňoch verejne kritizoval Netanjahua, keďže izraelská vojenská ofenzíva v Libanone ohrozovala mierové rokovania medzi USA a Iránom.
„Vychádzame spolu veľmi dobre. Netanjahu vie, kto je tu šéf,“ povedal Trump, podľa ktorého o stretnutie požiadal izraelský premiér. Uskutočniť by sa podľa neho mohlo po skončení summitu Severoatlantickej aliancie (NATO) v Ankare, ktorý je plánovaný na 7. 8. júla. Nemenovaný izraelský predstaviteľ však uviedol, že pravdepodobnejšie je stretnutie až v tretí júlový týždeň.
V súvislosti s Iránom Trump povedal, že Iránci „prosia o uzavretie dohody“. Obe strany sa však podľa neho rozhodli prerušiť rokovania na týždeň, keďže prebieha pohreb Chameneího. Zdôraznil, že počas tohto obdobia sa bude dodržiavať prímerie.
Trump však pripomenul, že na pohrebe sa zúčastňujú všetci iránski lídri a Spojené štáty by ich mohli ľahko zneškodniť. „Všetci sú tam. Stačil by jeden výstrel, ale to neurobíme, lebo potom by sme nemali s kým rokovať,“ povedal šéf Bieleho domu.
Americký prezident zároveň vyjadril prekvapenie z toho, že na pohrebe zabitého iránskeho vodcu ľudia plačú. Myslel si totiž, že Iránci ho nenávidia. „Možno sú to falošné slzy,“ uviedol Trump.
Ajatolláh Alí Chameneí zahynul vo veku 86 rokov počas prvého dňa izraelsko-americkej vojenskej akcie pri leteckom útoku na jeho rezidenciu v centre hlavného mesta.