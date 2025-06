Trump: Netanjahu je hrdina, nebudeme tolerovať jeho stíhanie

Washington 29. júna (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že Spojené štáty nebudú tolerovať pokračujúce stíhanie izraelského premiéra Benjamina Netanjahua pre obvinenia z korupcie. TASR o tom informuje podľa statusu šéfa Bieleho domu na platforme Truth Social.



„To, čo robia Netanjahuovi, je naozaj strašné. Je to vojnový hrdina a premiér, ktorý odviedol úžasnú prácu spolu s USA a dosiahol veľký úspech pri odstraňovaní nebezpečnej jadrovej hrozby v Iráne,“ tvrdí Trump. „Dôležité je, že práve teraz rokuje o dohode s (palestínskym militantným hnutím) Hamas, ktorej súčasťou bude aj návrat rukojemníkov. Ako je možné, že premiér Izraela môže byť nútený sedieť celý deň v súdnej sieni za nič,“ zdôrazňoval prezident USA.



V procese, ktorý od jeho začatia v máji 2020 niekoľkokrát odložili, Netanjahu popiera akékoľvek pochybenie. V prvom prípade je spolu so svojou manželkou Sarou obvinený, že výmenou za politické výhody prijali od miliardárov luxusný tovar v hodnote viac ako 260.000 dolárov, ako sú cigary, šperky a šampanské. V ďalších dvoch prípadoch je Netanjahu obvinený z toho, že sa pokúsil ovplyvňovať spravodajstvo dvoch izraelských médií, aby o ňom vytvárali pozitívnejší obraz.



„Ide o politický hon na čarodejnice podobný tomu, ktorým som si musel prejsť aj ja. Táto paródia na spravodlivosť bude zasahovať do rokovaní s Iránom aj s Hamasom,“ napísal Trump na Truth Social. Podľa jeho slov Spojené štáty vynakladajú na ochranu a podporu Izraela miliardy dolárov ročne, a preto „nebudú tolerovať“ takéto kroky prokuratúry. Trump už skôr vyzval na zrušenie súdneho procesu, ktorý podľa neho môže ovplyvniť rokovania o ukončení vojny v Pásme Gazy.