< sekcia Zahraničie
Trump Netanjahua oboznámil s krokmi USA v Perzskom zálive
Trump informoval Netanjahua aj o amerických útokoch na iránske ciele.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jeruzalem/Washington 10. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump vo štvrtok telefonicky informoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua o operáciách USA v Perzskom zálive, oznámil Netanjahuov úrad. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a portálu denníka The Jerusalem Post.
„V rámci nepretržitého kontaktu“ medzi oboma lídrami „prezident Trump oboznámil predsedu vlády s krokmi Ameriky v Zálive,“ uviedla Netanjahuova kancelária v príspevku na sociálnej sieti X.
Netanjahu hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom telefonicky vo štvrtok neskoro večer, potvrdila kancelária predsedu vlády v nočnom vyhlásení s tým, že išlo o súčasť prebiehajúcej koordinácie medzi oboma krajinami.
Trump informoval Netanjahua aj o amerických útokoch na iránske ciele. Netanjahu zasa varoval Trumpa pred schválením dohody o predaji stíhačiek F-35 Turecku. Netanjahu otvoril aj tému vyjadrení tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana „namierených proti existencii štátu Izrael“ a poukázal na potrebu vytvorenia bezpečnostných zón pozdĺž izraelských hraníc, dodáva Jerusalem Post.
Izrael poskytol USA informácie o novom pláne Iránu na atentát na Trumpa
Izrael tento týždeň poskytol Spojeným štátom spravodajské informácie o novom a „konkrétnom“ pláne Iránu na zavraždenie prezidenta USA Donalda Trumpa, uviedli vo štvrtok americké médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Tieto správy prichádzajú v čase, keď obnovené americké a iránske útoky vyvolali obavy z návratu k vojne na Blízkom východe, ako aj po tom, čo samotný Trump prekvapivo použil staré špeciál Air Force One pri odlete z Turecka po summite NATO.
Washington sledoval „neustály prílev“ spravodajských informácií o možných plánoch na zavraždenie Trumpa, „ale varovanie zo strany Izraela bolo nové a týkalo sa konkrétneho sprisahania,“ informovala stanica CNN s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené s touto záležitosťou.
Denník The Wall Street Journal (WSJ), rovnako s odvolaním sa na neidentifikované zdroje, uviedol, že spravodajské informácie opisujú „nový“ plán.
Teherán sa už roky zastrája, že sa Trumpovi pomstí za to, že počas svojho prvého funkčného obdobia v januári 2020 nariadil atentát na iránskeho generála Kásema Solejmáního. Keď agentúra AFP v súvislosti s týmito správami kontaktovala Biely dom, jeho nemenovaný predstaviteľ poukázal na Trumpove stredajšie vyjadrenia. „Chcú zlikvidovať amerického lídra – mňa. Som na akomkoľvek zozname. Dnes ráno som videl, že som na každom jednom z ich zoznamov,“ povedal Trump novinárom na palube lietadla Air Force One počas letu domov zo summitu NATO v Ankare.
Trump použil na odlet z Turecka, kde sa summit konal, svoje staré lietadlo Air Force One, pričom nové prúdové lietadlo, ktoré dostal ako dar od Kataru, poslal vopred do Británie, kde na cestu do Washingtonu prestúpil do iného lietadla.
Zmena nového prúdového lietadla na jeho prvej zahraničnej ceste vyvolala špekulácie, že dôvodom bol nedostatok bezpečnostných prvkov – najmä preto, že USA podnikli nové údery proti Iránu, ktorý susedí s Tureckom.
Denník The New York Times v stredu neskoro večer informoval, že k zmene došlo na žiadosť americkej tajnej služby „ako bezpečnostné opatrenie“. Trump na tlačovej konferencii obišiel otázky týkajúce sa bezpečnosti, narážal však na predchádzajúce údajné pokusy Iránu o atentát, píše AFP.
USA budú dozerať na stiahnutie izraelskej armády z Libanonu
Spojené štáty budú dohliadať na stiahnutie izraelských jednotiek z „pilotných zón“ na juhu Libanonu, pričom tento proces sa začne v priebehu niekoľkých dní, uviedli vo štvrtok americkí a libanonskí predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Americký predstaviteľ hovoriaci pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že nové kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa uskutoční budúci týždeň. Vyjadril sa tak po tom, čo diplomatický zdroj pre AFP uviedol, že Bejrút žiada, aby sa Izrael pred rokovaniami stiahol z oblastí v Libanone.
Na základe rámcovej dohody, ktorú Izrael a Libanon dosiahli 26. júna, sa izraelská armáda postupne stiahne z južného Libanonu, kam poslala jednotky v rámci svojej operácie proti militantnému hnutiu Hizballáh.
Libanonská armáda má podľa tejto dohody prevziať plnú kontrolu nad dvoma malými oblasťami označovanými ako „pilotné zóny“.
Veľvyslanec USA v Libanone Michel Issa povedal libanonskému prezidentovi Džúzífovi Awnovi, že americká vojenská delegácia v najbližších dňoch pricestuje do Bejrútu, aby „stanovila mechanizmus realizácie priamo ne mieste,“ informovala Awnova kancelária.
Podľa amerického predstaviteľa strany prešli do fázy implementácie tejto rámcovej dohody. „Prvá pilotná zóna bude spustená už o pár dní a ďalšie pilotné zóny sa v súčasnosti mapujú a plánujú,“ priblížil predstaviteľ. Ústredné velenie USA (CENTCOM) bude podľa neho koordinovať svoje kroky s Libanonom a Izraelom v súvislosti s týmito zónami.
„Čoskoro začneme oslovovať medzinárodných partnerov, aby sme pomohli libanonskej vláde efektívne obnoviť zvrchovanosť v týchto zónach a vo väčšej miere v celej jej krajine,“ dodal predstaviteľ.
Z dohody vyplýva, že Libanon prevezme plnú zodpovednosť za tieto zóny až po „potvrdení úspešného odzbrojenia neštátnych ozbrojených skupín“, čím sa podľa AFP myslí Hizballáh, ktorý je fakticky už roky mimo kontroly libanonskej vlády.
Dohoda nestanovuje časový rámec pre stiahnutie Izraela a izraelskí predstavitelia opakovane uviedli, že kým bude Hizballáh ozbrojený, ich jednotky zostanú v „bezpečnostnej zóne“ na libanonskom území v hĺbke desať kilometrov.
Podľa Issu je dôležité vyhnúť sa „vákuu“, keď sa izraelské jednotky stiahnu z určených oblastí.
AFP informuje, že Awn znova vyzval USA, aby vyvíjali tlak na Izrael, aby zastavil svoje vojenské operácie a dodržiaval ustanovenia rámcovej dohody.
Talianske ministerstvo zahraničných vecí a izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v utorok oznámili, že Izrael a Libanon budú 15. a 16. júla. viesť ďalšie kolo priamych rokovaní.
Podľa amerického predstaviteľa sa tieto rokovania uskutočnia na úrovni technických tímov. Taliansko tvrdí, že pôjde o rokovania na úrovni veľvyslancov tak, ako aj predošlé kolo rozhovorov vo Washingtone.
„V rámci nepretržitého kontaktu“ medzi oboma lídrami „prezident Trump oboznámil predsedu vlády s krokmi Ameriky v Zálive,“ uviedla Netanjahuova kancelária v príspevku na sociálnej sieti X.
Netanjahu hovoril s americkým prezidentom Donaldom Trumpom telefonicky vo štvrtok neskoro večer, potvrdila kancelária predsedu vlády v nočnom vyhlásení s tým, že išlo o súčasť prebiehajúcej koordinácie medzi oboma krajinami.
Trump informoval Netanjahua aj o amerických útokoch na iránske ciele. Netanjahu zasa varoval Trumpa pred schválením dohody o predaji stíhačiek F-35 Turecku. Netanjahu otvoril aj tému vyjadrení tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana „namierených proti existencii štátu Izrael“ a poukázal na potrebu vytvorenia bezpečnostných zón pozdĺž izraelských hraníc, dodáva Jerusalem Post.
Izrael poskytol USA informácie o novom pláne Iránu na atentát na Trumpa
Izrael tento týždeň poskytol Spojeným štátom spravodajské informácie o novom a „konkrétnom“ pláne Iránu na zavraždenie prezidenta USA Donalda Trumpa, uviedli vo štvrtok americké médiá. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Tieto správy prichádzajú v čase, keď obnovené americké a iránske útoky vyvolali obavy z návratu k vojne na Blízkom východe, ako aj po tom, čo samotný Trump prekvapivo použil staré špeciál Air Force One pri odlete z Turecka po summite NATO.
Washington sledoval „neustály prílev“ spravodajských informácií o možných plánoch na zavraždenie Trumpa, „ale varovanie zo strany Izraela bolo nové a týkalo sa konkrétneho sprisahania,“ informovala stanica CNN s odvolaním sa na nemenované zdroje oboznámené s touto záležitosťou.
Denník The Wall Street Journal (WSJ), rovnako s odvolaním sa na neidentifikované zdroje, uviedol, že spravodajské informácie opisujú „nový“ plán.
Teherán sa už roky zastrája, že sa Trumpovi pomstí za to, že počas svojho prvého funkčného obdobia v januári 2020 nariadil atentát na iránskeho generála Kásema Solejmáního. Keď agentúra AFP v súvislosti s týmito správami kontaktovala Biely dom, jeho nemenovaný predstaviteľ poukázal na Trumpove stredajšie vyjadrenia. „Chcú zlikvidovať amerického lídra – mňa. Som na akomkoľvek zozname. Dnes ráno som videl, že som na každom jednom z ich zoznamov,“ povedal Trump novinárom na palube lietadla Air Force One počas letu domov zo summitu NATO v Ankare.
Trump použil na odlet z Turecka, kde sa summit konal, svoje staré lietadlo Air Force One, pričom nové prúdové lietadlo, ktoré dostal ako dar od Kataru, poslal vopred do Británie, kde na cestu do Washingtonu prestúpil do iného lietadla.
Zmena nového prúdového lietadla na jeho prvej zahraničnej ceste vyvolala špekulácie, že dôvodom bol nedostatok bezpečnostných prvkov – najmä preto, že USA podnikli nové údery proti Iránu, ktorý susedí s Tureckom.
Denník The New York Times v stredu neskoro večer informoval, že k zmene došlo na žiadosť americkej tajnej služby „ako bezpečnostné opatrenie“. Trump na tlačovej konferencii obišiel otázky týkajúce sa bezpečnosti, narážal však na predchádzajúce údajné pokusy Iránu o atentát, píše AFP.
USA budú dozerať na stiahnutie izraelskej armády z Libanonu
Spojené štáty budú dohliadať na stiahnutie izraelských jednotiek z „pilotných zón“ na juhu Libanonu, pričom tento proces sa začne v priebehu niekoľkých dní, uviedli vo štvrtok americkí a libanonskí predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Americký predstaviteľ hovoriaci pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že nové kolo rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa uskutoční budúci týždeň. Vyjadril sa tak po tom, čo diplomatický zdroj pre AFP uviedol, že Bejrút žiada, aby sa Izrael pred rokovaniami stiahol z oblastí v Libanone.
Na základe rámcovej dohody, ktorú Izrael a Libanon dosiahli 26. júna, sa izraelská armáda postupne stiahne z južného Libanonu, kam poslala jednotky v rámci svojej operácie proti militantnému hnutiu Hizballáh.
Libanonská armáda má podľa tejto dohody prevziať plnú kontrolu nad dvoma malými oblasťami označovanými ako „pilotné zóny“.
Veľvyslanec USA v Libanone Michel Issa povedal libanonskému prezidentovi Džúzífovi Awnovi, že americká vojenská delegácia v najbližších dňoch pricestuje do Bejrútu, aby „stanovila mechanizmus realizácie priamo ne mieste,“ informovala Awnova kancelária.
Podľa amerického predstaviteľa strany prešli do fázy implementácie tejto rámcovej dohody. „Prvá pilotná zóna bude spustená už o pár dní a ďalšie pilotné zóny sa v súčasnosti mapujú a plánujú,“ priblížil predstaviteľ. Ústredné velenie USA (CENTCOM) bude podľa neho koordinovať svoje kroky s Libanonom a Izraelom v súvislosti s týmito zónami.
„Čoskoro začneme oslovovať medzinárodných partnerov, aby sme pomohli libanonskej vláde efektívne obnoviť zvrchovanosť v týchto zónach a vo väčšej miere v celej jej krajine,“ dodal predstaviteľ.
Z dohody vyplýva, že Libanon prevezme plnú zodpovednosť za tieto zóny až po „potvrdení úspešného odzbrojenia neštátnych ozbrojených skupín“, čím sa podľa AFP myslí Hizballáh, ktorý je fakticky už roky mimo kontroly libanonskej vlády.
Dohoda nestanovuje časový rámec pre stiahnutie Izraela a izraelskí predstavitelia opakovane uviedli, že kým bude Hizballáh ozbrojený, ich jednotky zostanú v „bezpečnostnej zóne“ na libanonskom území v hĺbke desať kilometrov.
Podľa Issu je dôležité vyhnúť sa „vákuu“, keď sa izraelské jednotky stiahnu z určených oblastí.
AFP informuje, že Awn znova vyzval USA, aby vyvíjali tlak na Izrael, aby zastavil svoje vojenské operácie a dodržiaval ustanovenia rámcovej dohody.
Talianske ministerstvo zahraničných vecí a izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar v utorok oznámili, že Izrael a Libanon budú 15. a 16. júla. viesť ďalšie kolo priamych rokovaní.
Podľa amerického predstaviteľa sa tieto rokovania uskutočnia na úrovni technických tímov. Taliansko tvrdí, že pôjde o rokovania na úrovni veľvyslancov tak, ako aj predošlé kolo rozhovorov vo Washingtone.