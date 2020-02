Trump: Nevadí, ak Filipíny ukončia bezpečnostný pakt s USA

Washington 13. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v stredu povedal, že mu nevadí, ak Filipíny uskutočnia svoj zámer ukončiť významný bezpečnostný pakt s USA. Informovala o tom agentúra DPA.



Filipínska vláda o svojom zámere USA upovedomila v utorok. Ukončenie platnosti Dohody o hosťujúcich silách (VFA) z roku 1999 má nastať 180 dní po prijatí oznámenia Washingtonom. Dohoda americkým silám umožňovala vykonávať cvičenia v tejto ázijskej ostrovnej krajine.



"Naozaj mi to nevadí," povedal Trump a dodal, že Spojeným štátom by to ušetrilo veľa peňazí.



Trump takisto vyhlásil, že Spojené štáty Filipíny zachránili pred extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS).



USA poskytli v roku 2017 pomoc filipínskej armáde v boji proti militantom blízkym tejto organizácii, pripomína DPA.



Hovorca filipínskeho prezidenta Salvador Panelo odmietol vyjadrenia amerického ministra obrany Marka Espera, podľa ktorého je ukončenie dohody z roku 1999 "krok nesprávnym smerom".



Z pohľadu Filipín je to podľa Panela "krok správnym smerom, ktorý mal byť uskutočnený už dávno".



Prítomnosť americkej armády v tomto regióne, kadiaľ prechádza strategická námorná trasa, bola vnímaná ako rozhodujúca protiváha Číny, ktorá si nárokuje prakticky celé Juhočínske more.