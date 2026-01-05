Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Trump neverí, že Ukrajina zaútočila na sídlo Putina

Na tejto fotografii, ktorú zverejnila Biela dom, prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Ruské ministerstvo obrany zverejnilo minulý týždeň video so zostreleným dronom, ktorý podľa neho Ukrajina vyslala na Putinovo sídlo v Novgorodskej oblasti.

Washington 5. januára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v nedeľu poprel správy, podľa ktorých ukrajinské drony zaútočili na sídlo ruského prezidenta Vladimira Putina. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Neverím, že k tomuto útoku došlo,“ odpovedal Trump na otázku reportéra na palube prezidentského špeciálu Air Force One a poznamenal, že „v danom momente nikto nevedel“, či je táto správa pravdivá.

Ruské ministerstvo obrany zverejnilo minulý týždeň video so zostreleným dronom, ktorý podľa neho Ukrajina vyslala na Putinovo sídlo v Novgorodskej oblasti. Údajne nedošlo k poškodeniu majetku a prezident sa v tom čase nachádzal na inom mieste.

Predstavitelia Ruska kritizovali Kyjev za jeho neúprimnosť v rámci diplomatickej snahy o ukončenie bojov, zatiaľ čo jeho západní spojenci údajný útok spochybňujú. Trump skonštatoval, že sa „niečo“ stalo v blízkosti Putinovej rezidencie, no po preskúmaní dôkazov americkí predstavitelia zodpovednosť za útok nepripisujú Kyjevu.

Ukrajina odmietla tvrdenia Ruska o útoku a prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Moskvu zo snahy sabotovať mierové rokovania. Údajný úder na Putinovu rezidenciu označil za výmysel s cieľom ospravedlniť ďalšie útoky proti Ukrajine, aj odmietanie Ruska podniknúť potrebné kroky na ukončenie vojny.

Denník Wall Street Journal v stredu informoval, že americká Ústredná spravodajská služba (CIA) i Národná bezpečnostná agentúra (NSA) dospeli k záveru, že Ukrajina sa nepokúsila zaútočiť na rezidenciu ruského prezidenta.
