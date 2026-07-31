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Trump nevie, či Ukrajine povolí výrobu rakiet pre systémy Patriot
Trump v štvrtkovom rozhovore pre britský denník ale povedal, že Washington sa možným udelením licencie Kyjevu momentálne iba „zaoberá“.
Autor TASR
Washington/Kyjev 31. júla (TASR) - Americký prezident Donald Trump si nie je istý, či Ukrajine povolí výrobu rakiet pre americké systémy protivzdušnej obrany Patriot. Konečné rozhodnutie v tejto veci ale podľa neho ešte nepadlo. Povedal to v krátkom telefonickom rozhovore pre denník Financial Times. Oznámil tiež, že jeho osobitní vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner v najbližších dňoch prvýkrát navštívia Ukrajinu. Informuje o tom TASR.
„Je to naozaj výnimočná zbraň a... musíme byť trochu opatrní pri rozhodovaní, komu udelíme licenciu. V podstate neudeľujeme licencie na vybavenie,“ vyhlásil Trump o raketách Patriot. Pritom začiatkom júla na summite NATO v Turecku povedal, že Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na ich výrobu.
V utorok sa Trump v Bielom dome stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý následne vyhlásil, že jeho americký náprotivok súhlasil s tým, že Ukrajine poskytne potrebnú licenciu.
Trump v štvrtkovom rozhovore pre britský denník ale povedal, že Washington sa možným udelením licencie Kyjevu momentálne iba „zaoberá“. Svoju pozornosť vraj sústredí na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine, ktorú čoskoro navštívia Witkoff a Kushner. O ich ceste do Kyjeva informoval tento týždeň portál Axios a ukrajinské médiá.
„Veľmi zjednodušene povedané, chceme, aby sa vojna na Ukrajine s Ruskom skončila...Naším cieľom nie sú rakety, ale mier,“ zdôraznil prezident USA.
Zelenskyj dlhodobo žiada spojencov Ukrajiny o pomoc v podobe protiraketových striel. Nedávno povedal, že pre Ukrajinu sú v súčasnosti najväčším problémom ruské balistické rakety. Kyjev má kritický nedostatok prostriedkov, ktorými by vedel takéto útoky odraziť. Práve patrioty sú v jeho arzenáli jedinou zbraňou, ktorá má potvrdenú vysokú úspešnosť pri zostreľovaní balistických rakiet.
„Je to naozaj výnimočná zbraň a... musíme byť trochu opatrní pri rozhodovaní, komu udelíme licenciu. V podstate neudeľujeme licencie na vybavenie,“ vyhlásil Trump o raketách Patriot. Pritom začiatkom júla na summite NATO v Turecku povedal, že Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na ich výrobu.
V utorok sa Trump v Bielom dome stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý následne vyhlásil, že jeho americký náprotivok súhlasil s tým, že Ukrajine poskytne potrebnú licenciu.
Trump v štvrtkovom rozhovore pre britský denník ale povedal, že Washington sa možným udelením licencie Kyjevu momentálne iba „zaoberá“. Svoju pozornosť vraj sústredí na ukončenie ruskej vojny na Ukrajine, ktorú čoskoro navštívia Witkoff a Kushner. O ich ceste do Kyjeva informoval tento týždeň portál Axios a ukrajinské médiá.
„Veľmi zjednodušene povedané, chceme, aby sa vojna na Ukrajine s Ruskom skončila...Naším cieľom nie sú rakety, ale mier,“ zdôraznil prezident USA.
Zelenskyj dlhodobo žiada spojencov Ukrajiny o pomoc v podobe protiraketových striel. Nedávno povedal, že pre Ukrajinu sú v súčasnosti najväčším problémom ruské balistické rakety. Kyjev má kritický nedostatok prostriedkov, ktorými by vedel takéto útoky odraziť. Práve patrioty sú v jeho arzenáli jedinou zbraňou, ktorá má potvrdenú vysokú úspešnosť pri zostreľovaní balistických rakiet.