< sekcia Zahraničie
Trump: Newsomove zmiernenie trestu smrti v Kalifornii je katastrofou
Newsom pred týždňom oznámil, že tresty smrti pre všetkých 548 odsúdených v tomto štáte im zmení na doživotie.
Autor TASR
Washington 15. novembra (TASR) - Americký prezident Donald Trump v sobotu označil rozhodnutie demokratického guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma zmierniť všetky tresty smrti v štáte za „katastrofu“ a dúfa, že bude zrušené. TASR o tom informuje na základe správy agentúry EFE.
„... pozastavenie trestu smrti pre všetkých 563 väzňov odsúdených na smrť v Kalifornii, ktorí patria medzi najhorších chladnokrvných vrahov, akí kedy žili na Zemi, je katastrofou pre spravodlivosť v Amerike... Rodinní príslušníci tých, ktorí boli tak brutálne zabití, sú právom zdrvení. Dúfajme, že toto rozhodnutie bude zrušené!“ napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social.
Newsom pred týždňom oznámil, že tresty smrti pre všetkých 548 odsúdených v tomto štáte im zmení na doživotie. „Rozhodol som sa využiť svoju ústavnú právomoc udeľovať milosť a zmeniť všetky tresty smrti v Kalifornii na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia,“ napísal v liste adresovanom „všetkým Kalifornčanom“.
Newsom už v roku 2019 zaviedol moratórium na popravy, stovky ľudí však na tento trest čakajú. „Podnikám tento krok, pretože pevne verím, že štátom schválené zabíjanie je nezlučiteľné s hodnotami Kalifornie, podkopáva základy nášho právneho systému a znevažuje každého z nás,“ napísal.
Ústava Kalifornie vyžaduje súhlas Najvyššieho súdu na udelenie milosti každému, kto bol odsúdený za závažný trestný čin viac ako raz. To znamená, že podľa údajov kancelárie guvernéra súd bude musieť schváliť 382 zmien trestu, teda zhruba 70 percent.
Newsom je považovaný za možného demokratického kandidáta na post prezidenta Spojených štátov vo voľbách v roku 2028 a často býva terčom Trumpových útokov. Aj v najnovšom príspevku jeho meno pozmenil na „Newscum“, pričom „scum“ možno z angličtiny preložiť ako „spodina“ či „zberba“.
„... pozastavenie trestu smrti pre všetkých 563 väzňov odsúdených na smrť v Kalifornii, ktorí patria medzi najhorších chladnokrvných vrahov, akí kedy žili na Zemi, je katastrofou pre spravodlivosť v Amerike... Rodinní príslušníci tých, ktorí boli tak brutálne zabití, sú právom zdrvení. Dúfajme, že toto rozhodnutie bude zrušené!“ napísal Trump v príspevku na sociálnej sieti Truth Social.
Newsom pred týždňom oznámil, že tresty smrti pre všetkých 548 odsúdených v tomto štáte im zmení na doživotie. „Rozhodol som sa využiť svoju ústavnú právomoc udeľovať milosť a zmeniť všetky tresty smrti v Kalifornii na doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia,“ napísal v liste adresovanom „všetkým Kalifornčanom“.
Newsom už v roku 2019 zaviedol moratórium na popravy, stovky ľudí však na tento trest čakajú. „Podnikám tento krok, pretože pevne verím, že štátom schválené zabíjanie je nezlučiteľné s hodnotami Kalifornie, podkopáva základy nášho právneho systému a znevažuje každého z nás,“ napísal.
Ústava Kalifornie vyžaduje súhlas Najvyššieho súdu na udelenie milosti každému, kto bol odsúdený za závažný trestný čin viac ako raz. To znamená, že podľa údajov kancelárie guvernéra súd bude musieť schváliť 382 zmien trestu, teda zhruba 70 percent.
Newsom je považovaný za možného demokratického kandidáta na post prezidenta Spojených štátov vo voľbách v roku 2028 a často býva terčom Trumpových útokov. Aj v najnovšom príspevku jeho meno pozmenil na „Newscum“, pričom „scum“ možno z angličtiny preložiť ako „spodina“ či „zberba“.