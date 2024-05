Trump nezvažuje Nikki Haleyovú za viceprezidentku

Washington 11. mája (TASR) — Bývalý americký prezident a predpokladaný republikánsky kandidát na prezidenta v novembrových voľbách Donald Trump v sobotu poprel špekulácie, že o svojej bývalej súperke v boji o nomináciu Nikki Haleyovej uvažuje ako o viceprezidentke. Uviedla to agentúra AFP.



„Nikki Haleyová nepatrí medzi ľudí, o ktorých sa uvažuje na post viceprezidenta, želám jej však veľa šťastia,“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.



Reagoval tým na článok portálu Axios, ktorý s odvolaním sa na nemenované zdroje napísal, že Trumpova kampaň uvažuje o Haleyovej ako o „running mate“, teda kandidátke na viceprezidentku.



Bývalá veľvyslankyňa USA pri OSN a exguvernérka štátu Južná Karolína odstúpila z boja o prezidentskú nomináciu Republikánskej strany začiatkom marca. Je obľúbená u umiernených a nezávislých republikánskych voličov, ktorých hlasy by Trumpovi mohli chýbať v súboji s jeho predpokladaným súperom — úradujúcim demokratickým prezidentom Joeom Bidenom.



Špekulácie, koho by mohol 77-ročný Trump nominovať na post viceprezidenta, bežia na plné obrátky. Medzi najčastejšie spomínané osobnosti patria senátori Tim Scott a J.D. Vance a republikánska poslankyňa Snemovne reprezentantov za štát New York Elise Stefaniková.



„Každý, kto hovorí, že vie, koho alebo kedy prezident Trump urobí svojím kandidátom na viceprezidenta, klame. Pokiaľ sa tá osoba nevolá Donald Trump,“ povedal agentúre AFP jeden z Trumpových poradcov.