Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 27. február 2026Meniny má Alexander
< sekcia Zahraničie

Trump nie je nadšený iránskym vyjednávaním, očakáva ďalšie rokovania

.
Na snímke americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Vo švajčiarskej Ženeve sa vo štvrtok uskutočnilo ďalšie kolo sprostredkovaných bilaterálnych rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom.

Autor TASR
Washington 27. februára (TASR) - Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že nie je nadšený spôsobom, akým Irán vyjednáva. O jeho jadrovom programe však očakáva ešte v priebehu dňa ďalšie rokovania, píše TASR podľa správ agentúr AP, AFP a Reuters.

Nie som spokojný s tým, že nám nie sú ochotní dať to, čo musíme mať. Nie som z toho nadšený. Uvidíme, čo sa stane. Budeme sa rozprávať neskôr,“ vyhlásil Trump. Šéf Bieleho domu zároveň zopakoval, že s Iránom chce uzavrieť dohodu, ale „nemôžu mať jadrové zbrane“.

Vo švajčiarskej Ženeve sa vo štvrtok uskutočnilo ďalšie kolo sprostredkovaných bilaterálnych rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom. Hoci mediátor Omán tvrdí, že bol na nich dosiahnutý „dobrý pokrok“, viaceré zahraničné médiá hovoria píšu o opaku.

Podľa zdrojov agentúry Reuters Omán poslal v piatok do Washingtonu svojho ministra zahraničných vecí Badra al-Búsajdího, ktorý bude o iránskom jadrovom programe rokovať s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom.
.

Neprehliadnite

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu